Федосеева-Шукшина подала на развод с Алибасовым

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина подала на развод с музыкантом и продюсером Бари Алибасовым, сообщает телеканал «РЕН ТВ».

Адвокат Алибасова Вадим Горжанкин сообщил, что эта новость стала для продюсера неожиданной. Он озвучит свою позицию по разводу позже.

Защитница актрисы Вербицкая-Линник рассказала телеканалу, что решение о разводе она приняла после ряда публикаций Алибасова о новой помощнице и фотографией с ней.