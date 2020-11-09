Федосеева-Шукшина подала на развод с Алибасовым

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина подала на развод с музыкантом и продюсером Бари Алибасовым, сообщает телеканал «РЕН ТВ».

Адвокат Алибасова Вадим Горжанкин сообщил, что эта новость стала для продюсера неожиданной. Он озвучит свою позицию по разводу позже.

Защитница актрисы Вербицкая-Линник рассказала телеканалу, что решение о разводе она приняла после ряда публикаций Алибасова о новой помощнице и фотографией с ней.

Помощница-массажистка разлучает Алибасова с Шукшиной. Видео

Ранее между супругами разгорелся спор из-за квартиры в новой Москве. Защитник Федосеевой-Шукишиной утверждал, что она подарила Алибасову квартиру, не понимая, какой договор она подписывает. В итоге Троицкий суд Москвы постановил, что Алибасов должен вернуть квартиру супруге.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: instagram.com/alibasov_nana
ТЕГИ:Шоу-бизнесРазводАктрисаБари Алибасов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры