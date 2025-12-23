Москалькова: Киев продолжает удерживать 12 мирных курских жителей
23 декабря 202510:31
Дата возвращения жителей Курской области, удерживаемых на Украине, еще не определена. Об этом заявила журналистам уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«К сожалению, на территории Украины продолжают удерживаться 12 мирных курских жителей», - сообщила омбудсмен.
По словам Москальковой, дата возвращения курян пока не обозначена Киевом.
Ранее омбудсмен рассказала, что нескольких граждан РФ, которые должны были вернуться с Украины в рамках гуманитарной акции, удалось вернуть на родину, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Москалькова: Киев продолжает удерживать 12 мирных курских жителей
- Невинный захват: Почему Трамп не откажется от присоединения Гренландии
- В Архангельской области бензовоз с топливом провалился под лед
- Продадут на запчасти: Угонщики готовят охоту на редкие машины
- Трамп подарил Токаеву ключ от Белого дома и бейсболку
- В двух регионах России уничтожили 15 дронов ВСУ
- Создатель игры Call of Duty Зампелла погиб в ДТП
- Песков: Отдельная встреча Путина с участниками СВО не запланирована
- Задолжали миллиарды: В России 20% застройщиков переносят сроки сдачи жилья
- Три человека пострадали при взрыве в японском Университете Нагои
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru