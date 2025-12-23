Москалькова: Киев продолжает удерживать 12 мирных курских жителей

Дата возвращения жителей Курской области, удерживаемых на Украине, еще не определена. Об этом заявила журналистам уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Москалькова: Украине передали 45 подлежавших выдворению украинцев

«К сожалению, на территории Украины продолжают удерживаться 12 мирных курских жителей», - сообщила омбудсмен.

По словам Москальковой, дата возвращения курян пока не обозначена Киевом.

Ранее омбудсмен рассказала, что нескольких граждан РФ, которые должны были вернуться с Украины в рамках гуманитарной акции, удалось вернуть на родину, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Курская ОбластьТатьяна Москалькова

Горячие новости

Все новости

партнеры