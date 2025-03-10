«Треки для заработка»: Автор «Матушки» предсказал скорое забвение «Сигма Бою» и «Бобру»
Такие треки, как «Сигма Бой» и «Бобр» пишутся исключительно для заработка, заявил НСН автор музыки и слов песни «Матушка» Петр Андреев.
Продюсер, автор музыки и слов песни Татьяны Куртуковой «Матушка Земля» Петр Андреев заявил НСН, что такие популярные треки, как «Сигма Бой» и «Бобр», лидирующие в музыкальных чартах, пишутся исключительно ради заработка денег, а не ради искусства.
Количество слушателей песни группы SLAVA SKRIPKA «Бобр» в январе 2025 года выросло на 2400% относительно показателей декабря 2024 года, а трек «Сигма Бой» российских девочек-блогеров - 11-летней Betsy (Светлана Чертищева) и 12-летней Анны-Марии Янковской - попал в мировой чарт Billboard. Андреев отметил, что подобные треки как быстро набирают популярность, так быстро ее и теряют.
«Что касается треков «Сигма Бой», «Бобр» и подобных, то тут понятно, что эти песни не пишутся на века. Они пишутся для того, чтобы заработать здесь и сейчас. Они очень быстро взлетают и так же быстро падают. Слушают их потому, что Россию пытаются изолировать, всячески не давать людям информацию, а сами люди, как известно, если какую-то информацию от них закрывают, начинают сами ее искать, проявляя интерес. Этот интерес большой и серьезный, его не остановить», - сказал собеседник НСН.
Ранее музыкальный продюсер, композитор, автор музыки к песне «Сигма Бой» Михаил Чертищев рассказал «Радиоточке НСН», что не ожидал мировой известности трека в современных реалиях. По его словам, творческий музыкальный проект, созданный с любовью, будет удостоен внимания вне зависимости от языка, на котором звучит.
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