Удалить отовсюду: Депутат Романов призвал запретить песни артистов-предателей в РФ

В Госдуме предложили удалить из «Яндекс Музыки» песни исполнителей, поддерживающих ВСУ. Соответствующее предложение гендиректору ресурса направил депутат Александр Спиридонов. Среди исполнителей, дискредитирующих российских военных, парламентарий назвал Веру Брежневу, Светлану Лободу и других артистов. Романов отметил, что введение запрета только на одной площадке не поможет.

«Если вести речь об артистах, которые поддерживают ВСУ и являются иноагентами, то здесь запрет должен быть всеобъемлющий, чтобы на территории России не распространялись их песни и музыка. Чтобы они не зарабатывали здесь деньги через посредников. Так что вопрос надо ставить шире. А вот решение конкретно в одном сервисе ничего не даст. Это бессмысленно. Нужен комплексный подход», - пояснил депутат.