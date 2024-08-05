«У нас не птицефабрика!»: Продюсер Богачев о прощании с самым успешным мюзиклом в РФ

- Вы продюсировали российские постановки мюзиклов Cats, «Шахматы» и Chicago. Можно ли сравнить эти мюзиклы с «Ничего не бойся, я с тобой»?

- Среди десятков первоклассных мюзиклов бродвейского калибра, которые за четверть века мы представили российским зрителям, я могу с уверенностью поставить «Ничего не бойся я с тобой!» в топ лучших по художественному уровню и на первое место по популярности. Мы предполагали, что мюзикл будет успешным, но никто не ожидал, что настолько, и все, кто причастен к успеху, заслуженно его разделяют. Группа «Секрет» - создатели двадцати хитов мюзикла, авторы самой пьесы, вся наша творческая команда, наши артисты и музыканты, постановочная группа, коллеги из маркетинга и продаж - вся наша театральная компания, одна большая семья, в которой мы счастливо и дружно живем уже больше двух лет с момента начала работы над постановкой. Они звезды, лучшие из лучших. С партнерами нам тоже повезло. И они тоже звезды. МТС и Яндекс сделали большой вклад в наше общее дело и точно не пожалели об этом.

- Насколько эффективно работает в РФ «бродвейская схема», в чем ее главные принципы?

- В бродвейской модели нет ничего особенного. Она предполагает концентрацию всех творческих, технических, маркетинговых и финансовых ресурсов вокруг одной постановки сначала для ее создания, а затем для длительного ежедневного проката. Это простой, основанный на здравом смысле принцип, который работает в любой сфере человеческой деятельности: в науке, искусстве, промышленности, образовании, везде. Несмотря на то, что бродвейская модель работает не только на Бродвее, мы называем ее так, потому что первыми к ней пришли бродвейские театры. Исторически в Европе значительная, если не большая часть театров финансировалась двором или государственными институтами со всеми вытекающими последствиями, тогда как бродвейские театры были предоставлены сами себе, а значит были просто обречены на творческую изобретательность в балансе со зрительскими ожиданиями, постоянный поиск финансирования и конкуренцию за зрителя. Так постепенно они адаптировали для себя принцип, о котором я сказал. Двадцать пять лет назад мы с коллегами и партнерами были ровно в такой же ситуации и поэтому взяли на вооружение именно бродвейскую модель. Скептики вокруг не верили, что она будет работать, ссылаясь на местные традиции и особенности. Сейчас об этом даже смешно вспоминать. Я надеюсь, наши внушительные успехи последнего десятилетия послужат примером для других.