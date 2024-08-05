«У нас не птицефабрика!»: Продюсер Богачев о прощании с самым успешным мюзиклом в РФ
Скептики не верили в успех в России «бродвейской модели», сказал в эфире НСН Дмитрий Богачев, пообещав, что мюзикл на основе хитов группы «Секрет» «обязательно вернется».
Продюсер и основатель театральной компании «Бродвей Москва» Дмитрий Богачев в интервью НСН объяснил причины «прощания с Москвой» мюзикла-миллионера «Ничего не бойся, я с тобой!».
Ранее компания «Бродвей Москва» объявила, что 13 октября 2024 года в Москве состоится последний показ мюзикла, созданного на основе хитов группы «Секрет». На сегодняшний день прошло более 700 показов мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой!», они собрали аудиторию более 1 миллиона зрителей. Эксперты индустрии говорили НСН, что это уникальный проект, с которым нельзя сравнить ни один современный российский мюзикл.
- Вы продюсировали российские постановки мюзиклов Cats, «Шахматы» и Chicago. Можно ли сравнить эти мюзиклы с «Ничего не бойся, я с тобой»?
- Среди десятков первоклассных мюзиклов бродвейского калибра, которые за четверть века мы представили российским зрителям, я могу с уверенностью поставить «Ничего не бойся я с тобой!» в топ лучших по художественному уровню и на первое место по популярности. Мы предполагали, что мюзикл будет успешным, но никто не ожидал, что настолько, и все, кто причастен к успеху, заслуженно его разделяют. Группа «Секрет» - создатели двадцати хитов мюзикла, авторы самой пьесы, вся наша творческая команда, наши артисты и музыканты, постановочная группа, коллеги из маркетинга и продаж - вся наша театральная компания, одна большая семья, в которой мы счастливо и дружно живем уже больше двух лет с момента начала работы над постановкой. Они звезды, лучшие из лучших. С партнерами нам тоже повезло. И они тоже звезды. МТС и Яндекс сделали большой вклад в наше общее дело и точно не пожалели об этом.
- Насколько эффективно работает в РФ «бродвейская схема», в чем ее главные принципы?
- В бродвейской модели нет ничего особенного. Она предполагает концентрацию всех творческих, технических, маркетинговых и финансовых ресурсов вокруг одной постановки сначала для ее создания, а затем для длительного ежедневного проката. Это простой, основанный на здравом смысле принцип, который работает в любой сфере человеческой деятельности: в науке, искусстве, промышленности, образовании, везде. Несмотря на то, что бродвейская модель работает не только на Бродвее, мы называем ее так, потому что первыми к ней пришли бродвейские театры. Исторически в Европе значительная, если не большая часть театров финансировалась двором или государственными институтами со всеми вытекающими последствиями, тогда как бродвейские театры были предоставлены сами себе, а значит были просто обречены на творческую изобретательность в балансе со зрительскими ожиданиями, постоянный поиск финансирования и конкуренцию за зрителя. Так постепенно они адаптировали для себя принцип, о котором я сказал. Двадцать пять лет назад мы с коллегами и партнерами были ровно в такой же ситуации и поэтому взяли на вооружение именно бродвейскую модель. Скептики вокруг не верили, что она будет работать, ссылаясь на местные традиции и особенности. Сейчас об этом даже смешно вспоминать. Я надеюсь, наши внушительные успехи последнего десятилетия послужат примером для других.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Новый учебник по истории появится в вузах с 1 сентября в электронном виде
- Ремонт «робота» на китайских автомобилях оценили в 200 тысяч рублей
- Санкт-Петербург стал первым городом, где водителей наказывают за громкие моторы
- СМИ: Ушедшая в отставку премьер Бангладеш попросила убежище в Великобритании
- Единственная 400-бальница по ЕГЭ в РФ поступила в МГТУ им. Баумана
- СМИ: Футбольная сборная России в сентябре сыграет с Вьетнамом и Таиландом
- Стоимость проезда в плацкарте выросла на 23% за первое полугодие 2024 года
- Жители подтопленного села в Бурятии шли домой по железной дороге 12 километров
- В столице Бангладеш из-за беспорядков закрыли международный аэропорт
- Член парламента Ирана призвал ликвидировать Нетаньяху
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru