Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина рассказала НСН, что ей очень понравилось то, с каким восторгом слушатели восприняли ее новый альбом вопреки некоторым комментариям, что в нем не хватило рок-н-ролла и драйва.

Альбом Арбениной «BLOODYMARY» вышел 21 марта, в него вошли 11 композиций в электронном звучании. «Пластинка о моей любви. Это монолитная работа. Это четкое драматургическое повествование. Максимально биографичное и дерзко-детализированное. Это альбом-благодарность за глубокую и зрелую любовь, на которую я оказалась способна. Это предельная честность и острота, как в перченом коктейле с одноименным названием», - писала певица.