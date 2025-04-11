«Рок-н-ролл - это стиль жизни»: Арбенина рассказала, как восприняли её новый альбом
Диана Арбенина заявила НСН, что не считает экспериментом уход в электронное звучание песен в свежем альбоме «BLOODYMARY», а расценивает это как новую страницу в истории группы.
Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина рассказала НСН, что ей очень понравилось то, с каким восторгом слушатели восприняли ее новый альбом вопреки некоторым комментариям, что в нем не хватило рок-н-ролла и драйва.
Альбом Арбениной «BLOODYMARY» вышел 21 марта, в него вошли 11 композиций в электронном звучании. «Пластинка о моей любви. Это монолитная работа. Это четкое драматургическое повествование. Максимально биографичное и дерзко-детализированное. Это альбом-благодарность за глубокую и зрелую любовь, на которую я оказалась способна. Это предельная честность и острота, как в перченом коктейле с одноименным названием», - писала певица.
«Я не ушла от живой музыки. Я просто ушла в электронные барабаны, в электронные грувы. Экспериментом я это не считаю. Я считаю это новой страницей в истории группы, ну и в своей творческой истории. Альбом очень классно приняли. Мне понравилось, как он людям зашел. Мы музыканты думаем о том, выключить или включить барабаны, а люди воспринимают песни. Альбом, в отличие от того, что мы делали раньше, абсолютно небольшой - всего лишь 36 минут, что меня очень удивило. У меня и у людей, которые слушают его, не создается впечатление, что это всего лишь 36 минут. Некоторые говорили, мол, а как же рок-н-ролл? Рок-н-ролл - это не стиль музыки, это то, как ты живешь. Этот стиль жизни сложился во мне больше 30 лет назад и так и остался со мной», - поделилась певица.
Ранее журналист и музыкальный критик Денис Ступников заявил НСН, что Арбенина знает, как написать песню, которая понравится множеству меломанов, при этом ее новый альбом, наполненный эмоциональными переживаниями, скорее понравится более молодым поклонникам.
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