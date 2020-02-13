Аня Грин: Хотим выступать на «Чартовой дюжине»!
Вокалистка группы La Scala рассказала НСН о желании выйти на сцену музыкальной премии.
В четверг на площадке «ВТБ Арена» в Москве проходит XIII фестиваль «Чартова дюжина 2020» и вручение ежегодной одноименной национальной премии «НАШЕго Радио». Лайн-ап фестиваля составили группы «Пикник», «Чиж & Co», 25/17, проект «Горшенев», молодые рэп-хулиганы, дуэт «ЗАТОЧКА», король рок-нуара, лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Хэдлайнером музыкального события станет группа «Алиса».
Вокалистка группы La Scala Аня Грин рассказала НСН, что ей тоже хочется выступить на сцене музыкальной премии.
«Я третий раз на премии, в этом году я была номинирована на лучшую вокалистку, но пока не обросла тем «жиром», и номинация осталась номинацией. Я искренне болела за всех коллег, за всех музыкантов своего возраста, с кем мы в свое время плыли в одной лодке. Очень бы хотелось давали возможность выступать не только старожилам русского рока, но и молодым музыкантам. Сегодня за молодняк отдувалась одна «Заточка». Но нам тоже хочется выступить, нам уже не страшно, нам есть, что показать!», - добавила она.
Победительницей в номинации «Солистка» стала вокалистка группы СЛОТ Дария Ставрович.
Ранее сообщалось, что победителем национальной музыкальной премии «Чартова дюжина 2020» в номинации «Альбом» стала группа «Алиса» с работой «Посолонь». Для коллектива это 21-й студийный альбом. Он был выпущен в свет 6 сентября. Это вторым альбомом «Алисы», изданный с помощью краудфандинга за рекордную для России сумму - 17,4 млн рублей. По словам Константина Кинчева, за 25 лет существования группа впервые получила такую награду.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Лучшей группой премии «Чартова дюжина 2020» стала Би-2
- Вокалистка группы СЛОТ получила премию «Чартова дюжина 2020»
- Валерий Кипелов стал лучшим солистом премии «Чартова дюжина 2020»
- Лучшей песней года названы «Танцы» группы The Hatters
- Юбилейный концерт «Ночных снайперов» получил премию «Чартовой дюжины 2020»