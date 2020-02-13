Аня Грин: Хотим выступать на «Чартовой дюжине»!

«Я третий раз на премии, в этом году я была номинирована на лучшую вокалистку, но пока не обросла тем «жиром», и номинация осталась номинацией. Я искренне болела за всех коллег, за всех музыкантов своего возраста, с кем мы в свое время плыли в одной лодке. Очень бы хотелось давали возможность выступать не только старожилам русского рока, но и молодым музыкантам. Сегодня за молодняк отдувалась одна «Заточка». Но нам тоже хочется выступить, нам уже не страшно, нам есть, что показать!», - добавила она.

Победительницей в номинации «Солистка» стала вокалистка группы СЛОТ Дария Ставрович.

Ранее сообщалось, что победителем национальной музыкальной премии «Чартова дюжина 2020» в номинации «Альбом» стала группа «Алиса» с работой «Посолонь». Для коллектива это 21-й студийный альбом. Он был выпущен в свет 6 сентября. Это вторым альбомом «Алисы», изданный с помощью краудфандинга за рекордную для России сумму - 17,4 млн рублей. По словам Константина Кинчева, за 25 лет существования группа впервые получила такую награду.

