Вокалистка группы СЛОТ получила премию «Чартова дюжина 2020»
13 февраля 202021:45
Вокалистка группы СЛОТ Дария Ставрович стала победительницей в номинации «Солистка». Ей пришлось бороться с такими серьезными претендентами, как солистка группы Louna Лусинэ Геворкян и Светлана Сурганова.
В четверг в Москве проходит XIII фестиваль «Чартова дюжина 2020» и вручение ежегодной одноименной национальной премии «НАШЕго Радио». Победители будут названы в 13-ти номинациях, они были выбраны общенародным голосованием.
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ТЕГИ:Чартова Дюжина
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