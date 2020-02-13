Вокалистка группы СЛОТ получила премию «Чартова дюжина 2020»

Вокалистка группы СЛОТ Дария Ставрович стала победительницей в номинации «Солистка». Ей пришлось бороться с такими серьезными претендентами, как солистка группы Louna Лусинэ Геворкян и Светлана Сурганова.

В четверг в Москве проходит XIII фестиваль «Чартова дюжина 2020» и вручение ежегодной одноименной национальной премии «НАШЕго Радио». Победители будут названы в 13-ти номинациях, они были выбраны общенародным голосованием.

