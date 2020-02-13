Вадим Самойлов о «Чартовой дюжине»: Все знают, куда идти за русским роком

«Это премия №1, потому что это единственная площадка, которая занимается русской рок-музыкой. Она, естественно, очень значимая, и все, что здесь происходит, очень важно. У нас есть одна радиостанция, которая уделяет внимание отечественной рок-музыке, это хорошо, значит, так тому и быть. В этом и уникальность, и ценность. Любой человек знает, куда нужно идти. Это сюда. Наше радио. Я положительно отношусь на изменения в формате нашего радио, потому что если опираться на классический русский рок, можно превратиться в «Ретро фм». А этого бы не хотелось. Правильно, что есть затея Наше 2.0. Нужно искать новые группы, нужно их вытаскивать. То, что этому уделяется внимание, это правильно», - отметил музыкант.

Ранее сообщалось, что победителем специальной номинации «Легенда» национальной музыкальной премии «Чартова дюжина 2020» стал Александр Башлачев. 27 мая 2020 года русскому рок-идолу исполнилось бы 60 лет. Награду получила мама Александра Башлачева.

