Альбом «Посолонь» группы «Алиса» стал победителем «Чартовой дюжины 2020»
Победителем национальной музыкальной премии «Чартова дюжина 2020» в номинации «Альбом» стала группа «Алиса» с работой «Посолонь». Для коллектива это 21-й студийный альбом. Он был выпущен в свет 6 сентября. Это вторым альбомом «Алисы», изданный с помощью краудфандинга за рекордную для России сумму - 17,4 млн рублей. По словам Константина Кинчева, за 25 лет существования группа впервые получила такую награду.
На победу в финале номинации также рассчитывал альбом «В руках великана» группы «Пикник» и «Время Любить» коллектива Animal ДжаZ.
В четверг на площадке «ВТБ Арена» в Москве проходит XIII фестиваль «Чартова дюжина 2020» и вручение ежегодной одноименной национальной премии «НАШЕго Радио».
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