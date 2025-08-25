В Крыму предотвратили теракт против сотрудников ФСБ с использованием иконы

Теракт против сотрудников управления ФСБ предотвратили в Крыму, задержана россиянка, планировавшая совершить подрыв с помощью заминированной иконы. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, к преступлению причастна 54-летняя жительница Волгоградской области. Женщина стала жертвой телефонных мошенников, похитивших ее деньги, в целях возврата средств россиянка была «обманным путем вовлечена в террористическую деятельность украинскими спецслужбами с использованием мессенджера Telegram».

Как отметили в ФСБ, в мае фигурантке под видом следователя позвонил представитель СБУ, заявив, что гражданин Украины из списка террористов взял кредит на ее имя по доверенности и перевел средства ВСУ. Россиянка оформила несколько займов на сумму более 3 млн рублей под залог квартиры, перевела деньги мошенникам, по указанию украинского куратора приехала в Крым и забрала у курьера икону с вмонтированным самодельным взрывным устройством. Затем женщина принесла предмет на контрольно-пропускной пункт регионального управления ФСБ, сотрудники спецслужбы задержали ее. Мощность СВУ в иконе составляла один килограмм в тротиловом эквиваленте, подрыв бомбы привел бы к гибели силовиков и исполнительницы теракта.

Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на теракт и незаконном хранении взрывчатки. Женщина арестована на два месяца.

Ранее ФСБ задержала в Саратовской области соучастника убийства замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, пишет 360.ru.

