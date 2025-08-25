СМИ: Главы МИД ЕС обсудят 19-й пакет антироссийских санкций 30 августа
Министры иностранных дел стран Евросоюза намерены провести встречу и обсудить очередной пакет санкций в отношении России. Об этом сообщает Politico.
По данным издания, главы МИД соберутся в субботу, 30 августа. Председательство Дании в ЕС предложило сосредоточиться на том, как «усилить давление на Россию», чтобы склонить ее к перемирию на Украине. Речь идет о 19-м пакете антироссийских санкций.
Также европейские чиновники намерены рассмотреть дальнейшие варианты использования доходов от замороженных активов Москвы.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС готовит новый пакет рестрикций в отношении РФ, который могут утвердить в ближайший месяц, пишет 360.ru.
