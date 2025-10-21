Альбом песен из мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов» представили на виниле
Альбом с саундтреками к мультфильму «Кей-поп-охотницы на демонов» выпустили на виниловых пластинках и дисках CD, сообщает издание Variety.
Уточняется, что в официальный релиз вошло девять треков. Песни из мультфильма дополнил ремикс на композицию «Takedown» в исполнении участниц корейской группы Twice Чонён, Чихё и Чхэён.
Для заказа доступно два варианта виниловых пластинок в базовой комплектации и эксклюзивном оформлении. Оба варианта дополнены постерами и одной из трех коллекционных фотокарточек. При этом в эксклюзивном оформлении доступна пластинка в фиолетовом цвете.
Сам проект «Кей-поп-охотницы на демонов» рассказывает о женской кей-поп-группе, участницы которой не только выступают на сцене, но и охотятся на демонов. Однажды девушки сталкиваются с конкурирующим бойз-бендом, состоящим из демонов.
В августе 2025 год анимационный фильм возглавил американский кинопрокат, став первым проектом Netflix, которому удалось добиться этого достижения. Проект также стал самым просматриваемым фильмом в истории стриминга. Треки «Golden» и «Your Idol» из этого мультфильма на данный момент входят в топ-10 Billboard, передает «Радиоточка НСН».
