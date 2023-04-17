Лепс заявил, что готов выступить на корпоративе за 10 млн рублей
17 апреля 202312:34
Певец Григорий Лепс сообщил, что готов выступить на корпоративе за 10 млн рублей. Об этом исполнитель рассказал в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.
«Недорого! 10 млн рублей — и я у вас. Копите, копите. Собирайте с миру по нитке», — заявил Лепс.
По словам артиста, он «выпьет водки и устроит праздник». Лепс отметил, что готов петь на днях рождения и свадьбах.
По данным концертного агентства proconcert.ru, частное выступление Григория Лепса стоит от 6 млн рублей.
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17 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru