Лепс заявил, что готов выступить на корпоративе за 10 млн рублей

Певец Григорий Лепс сообщил, что готов выступить на корпоративе за 10 млн рублей. Об этом исполнитель рассказал в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

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«Недорого! 10 млн рублей — и я у вас. Копите, копите. Собирайте с миру по нитке», — заявил Лепс.

По словам артиста, он «выпьет водки и устроит праздник». Лепс отметил, что готов петь на днях рождения и свадьбах.

По данным концертного агентства proconcert.ru, частное выступление Григория Лепса стоит от 6 млн рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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