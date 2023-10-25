Лидер группы «Крематорий» Григорян анонсировал два юбилейных концерта

По его словам, в Москве выступление коллектива пройдет 25 ноября в ДК имени Горбунова, а в Санкт-Петербурге 2 декабря в клубе «Космонавт».

Григорян рассказал о традиции приглашать на эти концерты людей, которые помогли «Крематорию» за последние пять лет.

«В Горбушке будет Ансамбль симфонической музыки под названием «Globalis», с которым мы создали совместно музыку к балету «Грёзы скотного двора». Будет ещё Ольга Зубкова – это девочка, которая помогла нам сделать альбом «Сладкий Элвис»».

Григорян напомнил также и о традиции каждые пять лет сжигать его шляпу во время выступления.

Ранее группа «Крематорий» анонсировала новый альбом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

