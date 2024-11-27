Администратор певицы Лолиты назвал бредом слухи об отмене ее концертов вне Москвы
Информация об отмене концертов певицы Лолиты Милявской за пределами Москвы не соответствует действительности. Об этом сообщил администратор певицы газете «Коммерсант».
«Назвать бредом можем. Мы на гастролях. Никаких отмен нет», — сказал он.
Согласно данным с сайта исполнительницы, 26 ноября она выступила в Челябинске, 27 ноября будет концерт в Екатеринбурге, 4 декабря — в Рязани. Об отмене какого-либо концерта не сообщалось. Кроме того, у певицы есть выступления и в Москве.
Ранее Telegram-канал «SHOT» сообщил, что Лолита якобы отменила все мероприятия за пределами Москвы после попытки срыва концерта в Ярославле. Тогда участники сообщества «Русская община. Ярославль» в соцсетях публиковали обращение к губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву и и.о. министра культуры Ярославской области Ирине Ширшовой с просьбой об отмене концерта Лолиты из-за ее участия в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Люди просят о помощи в горящем общежитие на юге Москвы
- В Госдуме заявили о масштабной нехватке работников ВПК
- СМИ: В России намерены разрешить ремонт подержанными запчастями по ОСАГО
- Водителя врезавшегося в фуру автобуса в Ленобласти арестовали
- Адель выпустит виниловый бокс-сет с записью концерта в Лас-Вегасе
- Ученый предупредил о новой магнитной буре в ночь на 29 ноября
- Авария на ЛЭП вызвала отключение света в Энергодаре
- Захарова: РФ предпримет адекватные шаги при появлении ракет США в Японии
- Депутат Милонов назвал цену на билеты в Большой театр бессовестной
- Путин назвал необычной торжественность приема в Казахстане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru