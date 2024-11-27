Администратор певицы Лолиты назвал бредом слухи об отмене ее концертов вне Москвы

Информация об отмене концертов певицы Лолиты Милявской за пределами Москвы не соответствует действительности. Об этом сообщил администратор певицы газете «Коммерсант».

«Назвать бредом можем. Мы на гастролях. Никаких отмен нет», — сказал он.

Лолита сравнила свою «отмену» с тюрьмой

Согласно данным с сайта исполнительницы, 26 ноября она выступила в Челябинске, 27 ноября будет концерт в Екатеринбурге, 4 декабря — в Рязани. Об отмене какого-либо концерта не сообщалось. Кроме того, у певицы есть выступления и в Москве.

Ранее Telegram-канал «SHOT» сообщил, что Лолита якобы отменила все мероприятия за пределами Москвы после попытки срыва концерта в Ярославле. Тогда участники сообщества «Русская община. Ярославль» в соцсетях публиковали обращение к губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву и и.о. министра культуры Ярославской области Ирине Ширшовой с просьбой об отмене концерта Лолиты из-за ее участия в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости Екатерина Чеснокова
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