Администратор певицы Лолиты назвал бредом слухи об отмене ее концертов вне Москвы

Согласно данным с сайта исполнительницы, 26 ноября она выступила в Челябинске, 27 ноября будет концерт в Екатеринбурге, 4 декабря — в Рязани. Об отмене какого-либо концерта не сообщалось. Кроме того, у певицы есть выступления и в Москве.

Ранее Telegram-канал «SHOT» сообщил, что Лолита якобы отменила все мероприятия за пределами Москвы после попытки срыва концерта в Ярославле. Тогда участники сообщества «Русская община. Ярославль» в соцсетях публиковали обращение к губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву и и.о. министра культуры Ярославской области Ирине Ширшовой с просьбой об отмене концерта Лолиты из-за ее участия в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой, передает «Радиоточка НСН».

