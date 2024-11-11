Лолита рассказала о попытке сорвать ее концерт в Ярославле
Певица Лолита Милявская рассказала, что ее концерт в Ярославле пытались сорвать неизвестные.
По словам артистки, перед выступлением она столкнулась с группой мужчин.
«Выхожу я из машины, а там стоит 50 лбов. Минивэны подогнали. Спасибо большое зрителям, полиции, что мое тело было вне зоны доступа этих лбов. Я понять не могу, они называются "Русская община". Какие вы русские, если своих же русских пытаетесь уничтожить?» - рассказала певица.
Также артистка заявила, что хочет получить от организации финансовый отчет. В противном случае — напишет на них «донос».
Ранее СМИ сообщали, что участники сообщества «Русская община. Ярославль» в соцсетях публиковали обращение к губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву и и.о. министра культуры Ярославской области Ирине Ширшовой с просьбой об отмене концерта Лолиты из-за ее участия в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой и высказываний в соцсетях.
В областном минкульте тогда объяснили, что оснований для отмены концерта нет.
Летом глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина просила главу МВД Владимира Колокольцева проверить действия Лолиты, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru