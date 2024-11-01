Лолита сравнила свою «отмену» с тюрьмой

Певица Лолита Милявская призналась, что ее жизнь без концертов и выступлений после «отмены» из-за участия в «голой» вечеринке была похожа на тюрьму. Об этом она рассказала на шоу «Кстати» на VK Видео, ее слова приводит «Газета.Ru».

Лолита заявила, что «отсидела 7 месяцев (без работы- прим. НСН)» и будто «на нарах малявы писала».