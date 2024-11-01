Лолита сравнила свою «отмену» с тюрьмой
Певица Лолита Милявская призналась, что ее жизнь без концертов и выступлений после «отмены» из-за участия в «голой» вечеринке была похожа на тюрьму. Об этом она рассказала на шоу «Кстати» на VK Видео, ее слова приводит «Газета.Ru».
Лолита заявила, что «отсидела 7 месяцев (без работы- прим. НСН)» и будто «на нарах малявы писала».
Также она поделилась, что сейчас не совсем понимает, что ей делать и даже раздумывает, не пойти ли ей в шансон. Певица рассказала, что сейчас ее концерты разрешены не во всех регионах России, в частности, ей запрещено выступать в Подмосковье.
Ранее Лолита пошутила, что после отмены ее концертов будет зарабатывать на своих интимных фотографиях, публикуя их на профильной платформе OnlyFans, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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