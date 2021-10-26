Адель даст два концерта после пятилетнего перерыва

По информации издания, билеты на шоу поступят в продажу 28 октября. Отмечается, что после объявления о грядущих концертах сайт Адель на некоторое время «рухнул» из-за наплыва желающих сделать предзаказ.

Ранее исполнительница презентовала новый сингл «Easy on Me», который стал её первым релизом за последние шесть лет. Данная песня вошла новый альбом Адель. Четвёртый лонгплей многократной обладательницы премии «Гремми» назвали «30», его выход запланирован на 19 ноября.