Адель даст два концерта после пятилетнего перерыва
Британская певица Адель вернётся на сцену после пятилетнего перерыва. Как сообщает газета The Independent, она объявила о двух концертах в лондонском Гайд-парке, которые запланированы на 1 и 2 июля 2022 года.
По информации издания, билеты на шоу поступят в продажу 28 октября. Отмечается, что после объявления о грядущих концертах сайт Адель на некоторое время «рухнул» из-за наплыва желающих сделать предзаказ.
Ранее исполнительница презентовала новый сингл «Easy on Me», который стал её первым релизом за последние шесть лет. Данная песня вошла новый альбом Адель. Четвёртый лонгплей многократной обладательницы премии «Гремми» назвали «30», его выход запланирован на 19 ноября.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,3 млн+36 446 / сут.
Умерли
233 тыс.+1 106 / сут.
Выздоровели
7,2 млн+26 973 / сут.
- Беседу по иску Земфиры к Гришковцу суд назначил на 27 октября
- Вакцинацию от COVID-19 для некоторых категорий ввели по всей России
- Пик заболеваемости COVID-19 в Москве ожидается к концу недели
- Мурашко перечислил регионы с самыми высокими темпами вакцинации от COVID-19
- Адель даст два концерта после пятилетнего перерыва
- Попова назвала регионы, где результаты тестов на COVID-19 ждут до шести дней
- Депутат Госдумы призвал к обязательной установке в домах датчиков утечки газа
- Башенный кран упал на строящуюся больницу в Хабаровске
- Попова назвала два региона без роста заболеваемости COVID-19
- Прокуратура начала проверку после хлопка газа в жилом доме в Видном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru