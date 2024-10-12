«Артисты не железные»: Певец Фомин заявил о необходимости творческого отпуска

Артисту важно отдыхать, чтобы восстанавливаться и дарить свое творчество зрителям, сказал НСН Митя Фомин.

Певец Митя Фомин в беседе с корреспондентом НСН заявил, что артистам необходим творческий отпуск, чтобы восстановиться и напитаться вдохновением.

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«Творческий отпуск нужен артистам. Все же люди. Всем нужно отдыхать, приходить в себя, напитываться вдохновением, переключать на что-то другое свою деятельность. Артист же не железный. Артисту важно чувствовать в себе силы, чтобы дарить себя и свое творчество зрителям. Если сил нет, то и дарить нечего. Надо восстанавливаться», - сказал артист на Дне рождения МУЗ-ТВ в Кремле.
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Фомин признался, что сам разучился восстанавливать свои силы, однако рассказал, как предпочитает отдыхать.

«Я сам уже как-то разучился восстанавливаться, однако для меня важно иметь люфт в своих делах, высыпаться, менять картинку, людей, вкусно кушать и путешествовать», - поделился музыкант.

Ранее Народный артист России Николай Басков рассказал корреспонденту НСН о том, как появился дуэт с рэпером Серегой (Сергей Пархоменко).

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ФОТО: Ольга Махалова
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