Продюсер Рудченко: финансирующая ВСУ Лобода планирует вернуться на эстраду РФ
Певица Светала Лабода собирается вернуться в Россию, сказал продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.
"Корпоративы у олигархов дают ей возможность поддерживать штаны, но не более, нет развития", - цитирует Рудченко News.ru.
По его словам, Лобода не так популярна в Европе, как ей хотелось бы. Она пишет песни на русском языке, делая акцент на российского слушателя. Покинув Россию, Лобода потеряла очень много денег, а ее возвращение на российскую эстраду может быть стратегией для зарабатывания денег. Рудченко также напомнил, что певица признавалась в финансировании ВСУ.
Ранее украинская певица, уехавшая из России после начала спецоперации и раскритиковавшая российские власти, анонсировала новую песню «Метелица» на русском языке, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru