Продюсер Рудченко: финансирующая ВСУ Лобода планирует вернуться на эстраду РФ

"Корпоративы у олигархов дают ей возможность поддерживать штаны, но не более, нет развития", - цитирует Рудченко News.ru.

По его словам, Лобода не так популярна в Европе, как ей хотелось бы. Она пишет песни на русском языке, делая акцент на российского слушателя. Покинув Россию, Лобода потеряла очень много денег, а ее возвращение на российскую эстраду может быть стратегией для зарабатывания денег. Рудченко также напомнил, что певица признавалась в финансировании ВСУ.

Ранее украинская певица, уехавшая из России после начала спецоперации и раскритиковавшая российские власти, анонсировала новую песню «Метелица» на русском языке, напоминает RT.

