«61-61-16»: Сергей Галанин рассказал о «приколе» в День рождения и предстоящем концерте
Галанин сообщил в эфире НСН, что в День рождения валяет дурака и занимается «обломовщиной», с детства болеет за ЦСКА, а на концерте представит песни «по совести».
Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин, отмечающий 16 ноября 61-летие, в интервью НСН рассказал о дне рождения, предстоящем праздничном концерте и магии чисел.
«Спасибо за поздравления. Я сейчас дома, потому что немного прихворал, мне нужно прийти в себя, через день концерт, поэтому я не выхожу на улицу, просто отдыхаю, смотрю хорошие фильмы, принимаю поздравления от дорогих мне людей. Я люблю так иногда дурака повалять, обломовщина такая», - признался Галанин.
Именинник отметил, что считает «приколом» то, что 16 ноября ему исполнился 61 год, а при этом у него еще и 1961-й год рождения.
«Я никогда не занимался расшифровками этих штук, но иногда действительно есть интересные совпадения, Кстати, меня сегодня поздравил Сережа Воронов, у которого был День рождения вчера и тоже совпадение, тоже было 61-61. Но то что у него 15, а у меня 16 довесок, в этом есть небольшой прикол. Он обратил на это внимание и говорит: "Как здорово, у нас с тобой 61-61, в этом что-то есть", а я отвечаю: "Да, Серега, в этом есть какой-то прикол". Но пусть в этом разбираются специалисты, как говорится, не буди лихо пока оно тихо. Нечего лезть в такие далекие от моего сознания вещи, мало ли там что-то не очень приятное, да ну его», - отметил лидер группы «СерьГа».
По иронии судьбы, концерт, приуроченный к 61-летию Галанина, пройдет в эту пятницу в московском клубе «16 тонн». Он рассказал, что там не будет коллабораций, зато будут «честные» песни.
«Этот концерт пройдет в клубе, а я люблю делать сюрпризы на больших сценах. Здесь будет большая концертная программа, те песни, которые прозвучат, - это будет честно и по совести. Никаких гостей не планируется, все друзья меня уже сегодня поздравили. Да и вообще, зазывать друзей на концерт – это особенность эстрадных артистов, они любят всякие коллаборации. Мы если это делаем, то делаем для души, если вместе песни записываем, просто, чтобы песня жила в своем определенном качестве. На концерты тоже, конечно, иногда заскакиваем, но чаще всего делаем это по собственной инициативе, не репетируя. Так практически всегда. Но сейчас мои близкие друзья в этот день заняты, а самому мне готовить такую программу никогда в голову не приходило. Все, что происходило у нас когда-либо, это в основном всегда была импровизация, если это не презентация какой-то специальной пластинки. Сейчас никакой презентации нет, просто хорошее деньрожденческое событие, вот и все», - рассказал Галанин.
Он сообщил, что в четверг не будет выходить из дома, чтобы выздороветь перед концертом, усомнившись при этом, что мог простудиться на недавнем хоккейном матче ЦСКА – «Спартак».
«Вряд ли я простыл там. Видимо, у них такая традиция: перед матчами ЦСКА приезжает какой-кто известный человек, который болеет за армейцев, и делает символическое вбрасывание шайбы. Был матч ЦСКА – «Спартак», и меня пригласили, потому что я с детства болею за ЦСКА. Я с удовольствием согласился, единственное, я не смог посмотреть матч, но у меня была уважительная причина. В этот же день была презентация новой пластинки группы "Алиса" в Москве. Я вбросил шайбу, всех обнял, сразу в машину и на концерт Константина Кинчева», - заключил собеседник НСН.
«Национальная служба новостей» ранее рассказывала о подробностях концерта в Москве Константина Кинчева, в ходе которого группа «Алиса» представила новый альбом «Дудка».
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в «культурном гиде НСН» на прошлой неделе также рекомендовал всем пойти на концерт «Алисы».
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