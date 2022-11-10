«Вкус локтей и голос сердца»: Культурный гид страны на неделю
Дмитрий Губерниев рассказал в эфире НСН, за что любит Кинчева и «Мастер», почему кусает локти из-за Хоркиной с Плющенко и как откроет биатлонный сезон с «Губербендом».
Концерты: «Кинчев всегда интересен, а металлисты не потеряли прыть!»
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным агрегатором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий страны на предстоящий уикенд.
Сегодня культурным гидом НСН выступил известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, оказавшийся большим поклонником рок-музыки и театра, а также фронтменом собственной группы.
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В Москве в выходные пройдет сразу несколько знаковых концертов. Константин Кинчев и группа «Алиса» представят 11 ноября новый альбом «Дудка», в субботу группа «Пилот» отметит 25-летие, а Дидюля уже сегодня вечером выступит с большой программой в «Крокусе».
Билетные операторы также отмечают интерес зрителей к концертам Чижа & Co в Архангельске, МакSим - в Казани и «Пикника» в Питере.
Ну а Дмитрий Губерниев сказал НСН, что выбирает «Алису».
«На "Алису" надо пойти, конечно, новый альбом – это очень интересно. Я слышал заглавную песню, альбом пока нет, Кинчев всегда интересен. Прекрасные музыканты, замечательные находки, я люблю Костю. Давно не был на "Алисе", кстати, с удовольствием сходил бы, но, черт побери, в пятницу буду на работе в Иванове, не успею», - посетовал комментатор.
Он также рассказал, что любит группы «Ария», «Мастер» и «Воскресенье».
«Мне также интересно, что продолжает делать Алексей Романов с "Воскресеньем", Женю Маргулиса очень сильно люблю. Конечно, слежу за Кипеловым. В основном это люди, которые играют тяжелые вещи. Если брать "Арию", Артура Беркута, концертная жизнь продолжается, мы следим за ней. И еще 25 ноября будет 35-летний юбилей группы "Мастер", где по-прежнему играет один из лучших басистов страны Алик Грановский. Я всем рекомендую. Эти металлисты и рокеры хорошей закалки не потеряли прыть и форму, и продолжают радовать нас как новыми альбомами и песнями, так и старыми суперхитами», - подчеркнул Губерниев.
Комментатор также сообщил, что собирается с ребенком сходить на концерт вокалиста Deep Purple Джо Линна Тернера, а также пригласил всех на выступление своей группы «Guber Band».
«На следующей неделе, 17 ноября в Москву приезжает Джо Линн Тернер, легендарный вокалист Deep Purple и Rainbow. Я всем рекомендую, потому что сейчас на фоне отсутствия зарубежных артистов, - к нам никто не едет и не приедет, - Джо Линн Тернер, у которого жена из Белоруссии, этот мосточек сохранил. Я пойду с ребенком и будут слушать "I surrender" и "Perfect Strangers" в замечательном исполнении, тем более он сейчас новый альбом выпустил. Ну а 19 ноября будет концерт в Москве прекрасной русской группы "Guber Band", всем рекомендую, Я как солист и основатель этой группы с удовольствием приглашаю всех. Мы играем в прекрасном клубе в Жулебино. Это будет концерт-творческая встреча, где я общаюсь с публикой, читаю стихи, пою песни, которые люблю, какие-то наши, какие-то не наши. Это песни, которые составляют для меня золотой фонд советской эстрады и рок-музыки, с оригинальными аранжировками. Мы периодически выступаем в разных городах и вот, будем открывать биатлонный сезон», - рассказал Губерниев.
Со своей стороны, гитарист-виртуоз Дидюля сообщил НСН, что 10 ноября на его большом концерте в Москве будет представлен новый альбом
«Это большой масштабный концерт с шикарным светом и звуком. Новая музыка, презентация пластинки, это прекрасный повод, чтобы провести этот вечер в кругу старых и новых друзей и знакомых».
Спектакли: «Богомолов и верность Сатире»
В ТОП-3 самых популярных театральных постановок выходных, по версии «Кассир.ру», вошли спектакли МХТ им. Чехова, Театра Сатиры и Театра имени Моссовета.
12 ноября Константин Богомолов представит в МХТ «Три сестры». 13 ноября зрители увидят первую работу объединенного Театра Сатиры под руководством худрука Сергея Газарова – спектакль «Арбенин. Маскарад без слов» с Максимом Авериным, а также премьеру спектакля «Шекспиргамлет», в которой Евгений Марчелли представляет новый взгляд на шекспировский сюжет.
Дмитрий Губерниев сказал НСН, что хранит верность Театру Сатиры, но на этот раз выбрал бы спектакль Богомолова.
«Сейчас я бы сходил на Богомолова, потому, что я давно не видел его спектакли. Все-таки за Театром Сатиры я слежу, в Театре Моссовета тоже интересная, экспериментальная постановка, но тут тоже надо понимать, что тебя будет ждать. Я выберу Богомолова. При этом я храню верность своему любимому Театру Сатиры, с интересом слежу за том, что делает Сергей Газаров на посту худрука. Очень интересно развивается театр, на сцене продолжает быть мой добрый друг и старший товарищ Александр Ширвиндт. Москва прелестна своими театрами, это и МХТ, и Театр Маяковского, и Театр Пушкина, интересно смотреть, что происходит вокруг Большого театра, замечательная труппа в Малом. Ни хочу никого обидеть. А "Et Cetera" и "Сатирикон", Калягин и Райкин! Евгений Герасимов в "Театре Луны" будет тоже развиваться как-то по-своему. Здесь просто каждому нужно прислушиваться к себе, читать, не просто заголовки смотреть, а следить за артистами, постановками и трендами», - посоветовал Губерниев.
Билетные операторы также указали на самые популярные среди зрителей постановки в регионах России.
Это спектакль «Эйнштейн и Маргарита» в Сочи, «Подкаблучники» с Борисом Щербаковым и Алексеем Маклаковым в Самаре, а также «Варшавская мелодия» в Барнауле.
Шоу: «Хоркина, Плющенко и голос сердца»
В субботу, 12 ноября, в Москве пройдут сразу два масштабных шоу, созданных легендарными спортсменами. Знаменитая гимнастка Светлана Хоркина представит шоу «Восхождение», а прославленный фигурист Евгений Плющенко – программу «35 лет на льду».
Светлана Хоркина рассказывала НСН, что в ее шоу примут участие 250 человек, в том числе такие звезды, как Лала Крамаренко, Лилия Ахаимова, Никита Нагорный и Артур Далалоян. При этом она пообещала и «вишенку на торте».
Ну а на шоу Плющенко помимо звезд фигурного катания, - Александры Трусовой, Елизаветы Туктамышевой, Марка Кондратюка и многих других ожидаются и специально приглашенные гости - Дима Билан и Филипп Киркоров.
Дмитрий Губерниев рекомендовал оба шоу, посетовав, они состоятся в один день, а сам он в это время работает.
«Я рекомендовал бы и то и другое, потому что прекрасные, замечательные чемпионы и в гимнастике, и в фигурном катании. И там, и там здорово. Так что прислушайтесь к голосу сердца и идите либо на Хоркину с суперзвездами, либо на Плющенко с суперзвездами уже другого вида. Идеально, если бы эти мероприятия были разведены по срокам. У нас большой город, есть поклонники и гимнастики, и фигурного катания, оба вида спорт сейчас переживают бум, и здесь мое сердце разрывалось бы. Меня пригласили и туда, и туда, но 12 ноября я буду на работе и, к сожалению, не пойду ни к Евгению, с которым я дружу, ни к Светлане, с которой дружу тоже», - сказал он.
В этой связи комментатор вспомнил олимпийскую историю.
«Я попал в такую ситуацию на Олимпиаде. В последний день в Токио у меня была возможность прокомментировать выступления наших синхронисток и выступление Марии Ласицкене (Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту – прим. НСН). Было понятно, что Маша будет бороться за медаль, при этом все были уверены, что синхронистки выиграют. Я пошел комментировать синхронное плавание, а потом немножко кусал локти, что не был на прыжках Ласицкене. Но если бы я был на прыжках, точно так же бы кусал локти, что не был на синхронном плавании. Поэтому я могу тут только посочувствовать людям», - признался Губерниев.
Билетные операторы также отмечают большой интерес к выступлению шоу-балета Аллы Духовой «Тодес» в Кемерове, «Снежному шоу» Славы Полунина в Казани и «Большому стендапу» Илья Соболева в Москве.
Кино: «Волшебное фэнтези и смелость Лапенко»
Новый киноуикенд начинается в России уже сегодня. В кинотеатрах покажут 14 новых фильмов, в том числе, пройдут несколько российских премьер.
Наибольший успех эксперты предрекают семейному фэнтези «Волшебники», режиссером, сценаристом и продюсером которого является Ренат Давлетьяров.
В числе первых зрителей картины на московской премьере были Юлия Бордовских, Екатерина Стриженова, Ирина Безрукова, Владимир Левкин и Аркадий Укупник.
Еще одна ожидаемая премьера – это драма «По-мужски» с блогером Антоном Лапенко. Он играет успешного мужчину, жизнь которого меняется после того, как его жену ударил сосед, а он не осмелился ему достойно ответить.
«Мне очень нравится себя исследовать в разных областях: и в комедийных, и в драматических, и в еще каких-то других буду себя изучать. И я ни в коем случае не закрываю свою комедийную часть», - рассказал о картине Лапенко.
Кроме того, на экраны выйдут российский неовестерн «Земун» Эдуарда Жолнина и перевыпуск французского музыкально-наркотического трипа «Экстаз» режиссера Гаспара Ноэ, получившего мировую известность после выхода фильма «Необратимость» с Моникой Белуччи.
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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