«Всем гАреть!»: «Алиса» зажгла Москву презентацией «Дудки»
«Армия Алисы» устроила на концерте огненный перформанс, песни Кинчева вышибали мурашки своей актуальностью, а фанаты развлекались стриптизом и битвами за шарики.
Одним из самых ярких событий выходных стала московская презентация Константином Кинчевым и группой «Алиса» нового альбома «Дудка».
НСН удалось побывать на концерте и окунуться в гущу интереснейших событий.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ранее в «культурном гиде НСН» рекомендовал всем сходить на Кинчева, выступление которого в итоге превзошло все самые смелые ожидания.
«ВРЕМЯ РЕШАТЬ, С КЕМ ТЫ»
По признанию поклонников «Алисы», регулярно посещающих концерты группы, выступление Кинчева в московском Adrenaline Stadium в красивую дату 11.11 было одним из самых ярких за все годы.
На подступах к клубу выстроились большие очереди, люди спрашивали лишние билеты, однако их не было. Фанаты «Алисы» заполнили весь танцпол, разделившись на три группы: одни наслаждались концертом, стоя прямо напротив сцены, но без шансов к ней приблизиться, другие стояли у бара и беседовали, а третьи заняли стратегическую позицию на подступах к сцене с левого края.
Сажать на плечи девушек осмеливались немногие. Одним из первых, кто это сделал, стал интеллигентный мужчина, посадивший на плечи 10-летнюю дочь. Он рассказал НСН, что девочке очень нравится концерт, свою двухлетнюю дочь он уже водил на «Арию», при этом жена поддерживает семейное увлечение.
Тем временем, неподалеку разворачивалась более «взрослая» сцена. Молодой парень решил произвести на девушку впечатление мощным торсом, раздевшись по пояс, продолжая стриптиз и пытаясь склонить ее к похожим действиям, однако подруга не стала повторять за ним, немного разочаровав заинтригованных зрителей.
Однако главной составляющей концерта все же были песни. Особенно ярким получилось сочетание спетых подряд «Неба славян» и «Смутных дней». В контексте последних событий вокруг России слова о том, что сейчас «время решать, с кем ты», а также про «нашу землю», против которой «за бугром куют топоры», звучали особенно актуально и вышибали мурашки.
Интересно, что песня «Смутные дни» была написана еще в 1991 году, а «Небо славян» - в 2000, задолго до нынешних событий.
«ВСЕМ ГАРЕТЬ!»
В один из моментов показалось, что в зале запахло горелым. Как оказалось, это было прелюдией большого шоу.
Перед началом концерта «Армия Алисы» предупреждала, что «в связи с изменившимися обстоятельствами настоятельная просьба не использовать пиротехнику на концерте», пообещав, что «все попытки зажечь фаер будут жестко пресекаться».
Однако фанаты группы не сомневались, что «все равно зажгут», и в какой-то момент, а точнее под аккомпанемент новой песни «Всем гАреть», в самом центре Adrenaline зажглись красно-оранжевым огнем десятки фаеров. При этом все прошло мирно: охрана не трогала «поджигателей», да и пострадавших не было.
Тем временем Кинчев исполнял и старые, и новые хиты, в конце концерта порадовав фанатов сочетанием легендарного «Красного на Черном» и «Дудки», заглавной песни нового альбома 2022 года с вкраплениями этники.
Концерт продолжался уже почти три часа, прозвучали финальные аккорды и часть поклонников группы побежала в магазин, чтобы «успеть до одиннадцати», но они пропустили самое интересное.
«Алиса» вновь вышла на сцену и исполнила на бис сразу несколько песен. Корреспондент НСН поспорил со стоявшими рядом девушками, сколько их будет – две или три, но проиграл спор, поскольку собеседницы насчитали четыре.
Помимо фаершоу в этот вечер над танцполом были запущены красные и черные шарики, которые стали настоящими раритетами для тех, кто их поймал. Обладательницы шаров рассказывали НСН захватывающие истории, как им удалось их поймать, расходиться никто не собирался, однако это все-таки пришлось сделать.
После окончания концерта одна из фанаток «Алисы» сообщила в соцсетях печальную новость о том, что кто-то «увел» ее флаг, висевший у сцены и «прошедший со мной все выезды». Наверное, это было единственной ложкой дегтя в этот вечер.
Ну а впереди у «Алисы» презентация «Дудки» в Санкт-Петербурге 19 ноября, на которую еще на прошлой недели были проданы все билеты.
«Аншлаг, негодяи!» - радостно отреагировали на это музыканты.
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