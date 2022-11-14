«Всем гАреть!»: «Алиса» зажгла Москву презентацией «Дудки»

«ВРЕМЯ РЕШАТЬ, С КЕМ ТЫ»

По признанию поклонников «Алисы», регулярно посещающих концерты группы, выступление Кинчева в московском Adrenaline Stadium в красивую дату 11.11 было одним из самых ярких за все годы.

На подступах к клубу выстроились большие очереди, люди спрашивали лишние билеты, однако их не было. Фанаты «Алисы» заполнили весь танцпол, разделившись на три группы: одни наслаждались концертом, стоя прямо напротив сцены, но без шансов к ней приблизиться, другие стояли у бара и беседовали, а третьи заняли стратегическую позицию на подступах к сцене с левого края.

Сажать на плечи девушек осмеливались немногие. Одним из первых, кто это сделал, стал интеллигентный мужчина, посадивший на плечи 10-летнюю дочь. Он рассказал НСН, что девочке очень нравится концерт, свою двухлетнюю дочь он уже водил на «Арию», при этом жена поддерживает семейное увлечение.

Тем временем, неподалеку разворачивалась более «взрослая» сцена. Молодой парень решил произвести на девушку впечатление мощным торсом, раздевшись по пояс, продолжая стриптиз и пытаясь склонить ее к похожим действиям, однако подруга не стала повторять за ним, немного разочаровав заинтригованных зрителей.

Однако главной составляющей концерта все же были песни. Особенно ярким получилось сочетание спетых подряд «Неба славян» и «Смутных дней». В контексте последних событий вокруг России слова о том, что сейчас «время решать, с кем ты», а также про «нашу землю», против которой «за бугром куют топоры», звучали особенно актуально и вышибали мурашки.

Интересно, что песня «Смутные дни» была написана еще в 1991 году, а «Небо славян» - в 2000, задолго до нынешних событий.

