«Буду праздновать с Ургантом!» Сергею Галанину - 60 лет

Лидер группы «СерьГа» в свой юбилей получил поздравления от НСН и анонсировал выход двух пластинок.

Лидеру группы «СерьГа» Сергею Галанину 16 ноября исполнилось 60 лет. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он рассказал о том, как отпразднует этот день и какие музыкальные новинки ожидают слушателей.

«Планирую праздновать у Ивана Урганта в гостях. У нас же концерт 2 декабря в Крокусе, мы хотели там посидеть после концерта. Там хорошие есть заведения за сценой. Я на неделе никого дергать особо не хотел, потому что у всех какие-то свои дела, плюс вся эта обстановка не очень. А концерт может нас всех как раз объединить, будем на него надеяться», - сказал Галанин.
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Музыкант также отметил, что через три дня выйдет пластинка группы «СерьГа» «Своим чередом».

«Через три дня выходит пластинка группы «СерьГа» «Своим чередом». Пишется еще две пластинки: пластинка группы «СерьГа» «Батарейки сели» и вторая часть «Любовь, алкоголь и весна». Так что где-то в марте ждите еще пару пластинок от нас», - сказал Галанин «Радиоточке НСН».

Подарки ко дню рождения, как отметил музыкант, «тема второстепенная».

«Это не главное, главное внимание людей и их присутствие. А подарки… Мы уже давно поняли, что это как говорится, второстепенная тема», - добавил Галанин.

В конце апреля у артиста вышел альбом на виниловой пластинке. Лонгплей получил название «Любовь. Алкоголь и Весна. Часть I. Дуэты».

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ФОТО: Иван Кобяков
ТЕГИ:Иван УргантЮбилейДень РожденияСергей Галанин
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