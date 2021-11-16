«Буду праздновать с Ургантом!» Сергею Галанину - 60 лет

Музыкант также отметил, что через три дня выйдет пластинка группы «СерьГа» «Своим чередом».

«Через три дня выходит пластинка группы «СерьГа» «Своим чередом». Пишется еще две пластинки: пластинка группы «СерьГа» «Батарейки сели» и вторая часть «Любовь, алкоголь и весна». Так что где-то в марте ждите еще пару пластинок от нас», - сказал Галанин «Радиоточке НСН».

Подарки ко дню рождения, как отметил музыкант, «тема второстепенная».

«Это не главное, главное внимание людей и их присутствие. А подарки… Мы уже давно поняли, что это как говорится, второстепенная тема», - добавил Галанин.

В конце апреля у артиста вышел альбом на виниловой пластинке. Лонгплей получил название «Любовь. Алкоголь и Весна. Часть I. Дуэты».

