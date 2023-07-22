«Задуматься или напиться»: «Филиппчик» окутает душевным роком «Молодые Ветра»

На гала-концерте в столичном клубе «Урбан» 5 августа зрителям, которые могут прийти бесплатно на финал «Молодых Ветров», и жюри предстоит задуматься над чем-то великим после прослушивания «Филиппчика».



«Моя музыкальная жизнь началась, можно сказать, с пеленок. Просто потому, что моя мама была преподавателем фортепиано в музыкальной школе. А песни я начал писать в 15 лет, когда взял в руки гитару. Сначала это были такие подростковые темы, которые все мы в этом возрасте переживаем. Сейчас мои песни преимущественно похожи на русский рок, который такой душевный и рефлексивный, после прослушивания которого можно над чем-нибудь задуматься, или пойти и ещё пожить в свое удовольствие, или напиться. Ну, в зависимости от песни. А еще иногда получаются забавные песни про любовь, не страдальческие. Я в 2022 году переехал в Санкт-Петербург, где у меня были и есть, и появляются новые друзья и поддержка», - поделился артист.



Музыкант также рассказал о своей случайной встрече с экс-барабанщиком группы «Сплин» Сергеем Наветным.



«Пока я первый месяц в Питере искал работу и ходил по собеседованиям, я также думал о том, когда уже напишу новую песню. И вот, одним утром, песенка написалась. Сбросил её своему другу-басисту Кириллу и он, не долго думая, потащил меня на студию «Интерзвук» в Дворец культуры железнодорожников записать гитару и вокал. И мы, конечно, попали к кому надо. В тот день на студии был её руководитель Сергей Наветный - звукорежиссер, саунд-дизайнер, композитор, аранжировщик и барабанщик, в свое время игравший со всеми мыслимыми и немыслимыми группами, среди которых была и группа «Сплин» периода 2000-2004 года. Песни «Сплина» я, конечно, очень люблю, а когда-то и запойно слушал. В общем, необычным для меня в этой истории оказалось то, что человек, который на протяжении многих лет играл на барабанах в моих любимых песнях и в моих динамиках, мне встретился в реальной жизни, а после записи гитары и вокала заинтересовался моими песнями и в итоге уже вложил и продолжает вкладывать в них свою душу и свои суперспособности. Такая вот связь поколений!» - с восхищением и трепетом сказал Филипп.