«Задуматься или напиться»: «Филиппчик» окутает душевным роком «Молодые Ветра»
Финалист «НАШЕСТВИЯ: Молодые Ветра» «Филиппчик» из Мурманска исполнит душевный и рефлексивный рок на гала-концерте.
В финал конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» прошла группа «Филиппчик», а ее лидер Филипп Мельников рассказал НСН, что пишет душевный и рефлексивный русский рок, после которого хочется жить в удовольствие… или напиться.
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На гала-концерте в столичном клубе «Урбан» 5 августа зрителям, которые могут прийти бесплатно на финал «Молодых Ветров», и жюри предстоит задуматься над чем-то великим после прослушивания «Филиппчика».
«Моя музыкальная жизнь началась, можно сказать, с пеленок. Просто потому, что моя мама была преподавателем фортепиано в музыкальной школе. А песни я начал писать в 15 лет, когда взял в руки гитару. Сначала это были такие подростковые темы, которые все мы в этом возрасте переживаем. Сейчас мои песни преимущественно похожи на русский рок, который такой душевный и рефлексивный, после прослушивания которого можно над чем-нибудь задуматься, или пойти и ещё пожить в свое удовольствие, или напиться. Ну, в зависимости от песни. А еще иногда получаются забавные песни про любовь, не страдальческие. Я в 2022 году переехал в Санкт-Петербург, где у меня были и есть, и появляются новые друзья и поддержка», - поделился артист.
Музыкант также рассказал о своей случайной встрече с экс-барабанщиком группы «Сплин» Сергеем Наветным.
«Пока я первый месяц в Питере искал работу и ходил по собеседованиям, я также думал о том, когда уже напишу новую песню. И вот, одним утром, песенка написалась. Сбросил её своему другу-басисту Кириллу и он, не долго думая, потащил меня на студию «Интерзвук» в Дворец культуры железнодорожников записать гитару и вокал. И мы, конечно, попали к кому надо. В тот день на студии был её руководитель Сергей Наветный - звукорежиссер, саунд-дизайнер, композитор, аранжировщик и барабанщик, в свое время игравший со всеми мыслимыми и немыслимыми группами, среди которых была и группа «Сплин» периода 2000-2004 года. Песни «Сплина» я, конечно, очень люблю, а когда-то и запойно слушал. В общем, необычным для меня в этой истории оказалось то, что человек, который на протяжении многих лет играл на барабанах в моих любимых песнях и в моих динамиках, мне встретился в реальной жизни, а после записи гитары и вокала заинтересовался моими песнями и в итоге уже вложил и продолжает вкладывать в них свою душу и свои суперспособности. Такая вот связь поколений!» - с восхищением и трепетом сказал Филипп.
По словам артиста, он решил участвовать в конкурсе сразу же, как узнал о такой возможности.
«В конкурсе решил участвовать просто потому, что узнал о нем. Ведь когда ты молодой музыкант и узнаешь о конкурсе, то надо как минимум рассмотреть, и, если все нравится, смело отправлять заявку. Когда отправленная песня прошла в полуфинал, я, конечно, обрадовался. Голосовали за песню и в Санкт-Петербурге, и в Ленинградской области, и на моей малой родине в Мурманске», - сказал музыкант.
Филипп рассказал о своих ожиданиях от финала конкурса «Молодых Ветров».
«От финала я и мои друзья-музыканты, конечно, по умолчанию, хотим получить удовольствие. К этому мы готовимся и репетируем. Наверняка в Москве придет группа поддержки и появятся новые слушатели - и это тоже будет очень ценно и здорово. Но, конечно, очень хочется заявить о себе, о нас, о своем творчестве и победить! И воспользоваться теми возможностями, которые судьба приготовила для победителей. Другим финалистам желаю по-христиански того же, чего и нам: получить удовольствие, тронуть и порадовать слушателей, и победить!» - заключил артист.
Из 50 финалистов выберут пять победителей, которые запишут свои композиции в одной из лучших звукозаписывающих студий Москвы для выпуска виниловой пластинки, после чего вместе со своими «звездными» наставниками молодые музыканты отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России и получат шанс зазвучать в эфире «НАШЕго Радио».
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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