Краснодарские мантры: Группа MITURA пообещала терапевтическое волшебство на конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»
Автор песен группы MITURA в интервью НСН рассказала, как самобытному коллективу удается создавать музыку вне рамок и времени.
Певица, музыкант и автор песен группы MITURA Евгения Митюра в интервью НСН рассказала о творческих поисках коллектива, который сумел объединить самые разные жанры, и о том, чего ждет от конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра».
Финальный гала-концерт конкурса состоится 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве дизайн-завода «Флакон».
«Мы — группа MITURA из солнечного Краснодара. Наша музыка вне рамок и времени: это микс запада и востока, современности и традиционности, а также авторского видения. В нашем творчестве два направления: мантры, духовные песни разных народов мира с нашими собственными аранжировками и авторские терапевтические песни. В течение 8 лет я путешествовала по миру, знакомилась с музыкой и культурой, играла с музыкантами из разных стран. Все это отразилось на нашем творчестве», — сказала музыкант.
Собеседница НСН поведала историю создания группы.
«С моим лучшим другом и мультиинструменталистом Станиславом мы сочиняем песни и выступаем вместе уже 11 лет. За это время мы сменили несколько групп и форматов. Год назад я вернулась в Россию, и мы вновь решили собрать группу. Название группы происходит от моей фамилии — Митюра. Мы активно выступали и гастролировали по России. В октябре 2022 года к нам присоединился перкуссионист Евгений. Одновременно с тем, как мы узнали, что стали финалистами “НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра”, к нам присоединился бас-гитарист Владимир. Уже несколько месяцев мы играем, выступаем и записываем песни вчетвером», — добавила вокалистка.
По ее словам, песни группы можно назвать настоящим искусством, актуальным во все времена.
«В нашей музыке сочетаются все элементы: мелодичная музыка, слова, эмоции и чувства, глубокие и актуальные смыслы, сюжеты. На концертах к ним добавляются танец, визуальные образы для максимальной передачи палитры нашего ощущения и любви к своему делу. Наши песни будут актуальны всегда, потому что мы в них вкладываем целый мир, делаем качественно и от души», — отметила собеседница НСН.
Певица рассказала о том, что во время концертов группы случалось множество необычных историй, которые давно стали привычными.
«Во время наших концертов у слушателей происходят внутренние изменения, трансформации, которые они очень сильно ощущают. Это позитивно влияет на их жизнь впоследствии. По словам наших поклонников, они ловят множество инсайтов, чувствуют отклик, и это помогает им становиться более открытыми и свободными. Поэтому наши концерты называют “волшебными”, а мы скромно зовем их “терапевтическими”. Я практикующий психолог, пишу терапевтические песни, которые прожила и прочувствовала сама на все 100%, поэтому и запускается то самое “волшебство” или “трансформация”. Было несколько случаев, когда на наших концертах знакомились люди, впоследствии они женились и создавали крепкие семьи. И это уже давно не случайность, а закономерность. У нас прекрасная, добрая и открытая аудитория, концентрация любви на концертах зашкаливает!» — поделилась Митюра.
По словам вокалистки, про конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» участники коллектива узнали от перкуссиониста Евгения — преданного слушателя «НАШЕго Радио».
«Мы активно занимаемся продвижением нашей группы, участвуем в различных конкурсах и фестивалях. Потому что менялись жизнь, люди, города, и страны, но… Но кое-что оставалось неизменным: наши ценности, любовь и уважение к музыке, к созданию собственных песен и выступлениям. За последние два года пришло понимание того, что музыка — это и есть жизнь, без нее никак! Мы сделаем все, чтобы заниматься ей масштабно и профессионально», — заверила певица.
Собеседница НСН рассказала об ожиданиях от конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра».
«Мы очень обрадовались, когда узнали, что прошли в финал! Меня до слез пробрала гордость за нашу команду! При этом мы понимаем, что случайностей не бывает, — мы стали финалистами благодаря поддержке со стороны слушателей, родных и близких. Теперь на нас лежит еще большая ответственность, но перспективы дальнейшего развития вдохновляют. От себя мы ждем отличного выступления: сделаем все качественно, тотально, с любовью, зажигательно, словом, по-настоящему от всей души. Также мы ждем справедливого судейства опытного и уважаемого жюри. Всем нутром хотим попасть в пятерку победителей и верим в себя! Планируем расширить опыт гастролей, получить бесценный опыт от старших товарищей, проявить себя в новых условиях, расширить аудиторию и познакомить с нашим творчеством новых слушателей», — поделилась планами музыкант.
В заключение Митура обратилась с пожеланиями с другим участникам конкурса.
«Коллегам по финалу желаем быть собой в творчестве, успеха и наслаждения музыкальной атмосферой единомышленников!» — подытожила она.
В гала-концерте «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» будут участвовать 50 финалистов, а профессиональное жюри выберет пятерых победителей конкурса, которые смогут попасть в ротацию «НАШЕго Радио». Также лучшие музыканты отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России вместе с именитыми наставниками и запишут свои песни для виниловой пластинки в одной из лучших столичных звукозаписывающих студий.
Конкурс проходит при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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