Краснодарские мантры: Группа MITURA пообещала терапевтическое волшебство на конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»

Финальный гала-концерт конкурса состоится 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве дизайн-завода «Флакон».

«Мы — группа MITURA из солнечного Краснодара. Наша музыка вне рамок и времени: это микс запада и востока, современности и традиционности, а также авторского видения. В нашем творчестве два направления: мантры, духовные песни разных народов мира с нашими собственными аранжировками и авторские терапевтические песни. В течение 8 лет я путешествовала по миру, знакомилась с музыкой и культурой, играла с музыкантами из разных стран. Все это отразилось на нашем творчестве», — сказала музыкант.

Собеседница НСН поведала историю создания группы.

«С моим лучшим другом и мультиинструменталистом Станиславом мы сочиняем песни и выступаем вместе уже 11 лет. За это время мы сменили несколько групп и форматов. Год назад я вернулась в Россию, и мы вновь решили собрать группу. Название группы происходит от моей фамилии — Митюра. Мы активно выступали и гастролировали по России. В октябре 2022 года к нам присоединился перкуссионист Евгений. Одновременно с тем, как мы узнали, что стали финалистами “НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра”, к нам присоединился бас-гитарист Владимир. Уже несколько месяцев мы играем, выступаем и записываем песни вчетвером», — добавила вокалистка.

По ее словам, песни группы можно назвать настоящим искусством, актуальным во все времена.

«В нашей музыке сочетаются все элементы: мелодичная музыка, слова, эмоции и чувства, глубокие и актуальные смыслы, сюжеты. На концертах к ним добавляются танец, визуальные образы для максимальной передачи палитры нашего ощущения и любви к своему делу. Наши песни будут актуальны всегда, потому что мы в них вкладываем целый мир, делаем качественно и от души», — отметила собеседница НСН.

Певица рассказала о том, что во время концертов группы случалось множество необычных историй, которые давно стали привычными.

«Во время наших концертов у слушателей происходят внутренние изменения, трансформации, которые они очень сильно ощущают. Это позитивно влияет на их жизнь впоследствии. По словам наших поклонников, они ловят множество инсайтов, чувствуют отклик, и это помогает им становиться более открытыми и свободными. Поэтому наши концерты называют “волшебными”, а мы скромно зовем их “терапевтическими”. Я практикующий психолог, пишу терапевтические песни, которые прожила и прочувствовала сама на все 100%, поэтому и запускается то самое “волшебство” или “трансформация”. Было несколько случаев, когда на наших концертах знакомились люди, впоследствии они женились и создавали крепкие семьи. И это уже давно не случайность, а закономерность. У нас прекрасная, добрая и открытая аудитория, концентрация любви на концертах зашкаливает!» — поделилась Митюра.