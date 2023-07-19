«Фиты, кайф и ностальгия!»: ГАФТ разгонит «Молодые ветра» поп-роком из нулевых

«Привет, я Коля из группы ГАФТ. Я мог бы стать инженером, закончил школу с золотой медалью и универ с красным дипломом, но ещё на первом курсе меня позвали играть в группу. Материала у ребят не было, я пришел и понял, чем хочу заниматься в жизни, - так и не отпускает. Больше всего на свете я боюсь потерять радость от написания песен - это главный кайф, главное волшебство. Твою музыкальную карьеру строят не только тик-токи и удача, её строят, прежде всего, взаимоотношения. Другим участникам я бы пожелал поддерживать друг друга, обниматься, записывать фиты (совместные треки – прим. НСН) с другими финалистами и просто дружить», - подчеркнул музыкант.

По его словам, у группы ГАФТ были коллаборации с известными коллективами, кроме того, о ней говорили на «НАШЕм Радио».

«Одна из наших песен - благотворительная коллаборация с "Комсомольском", "Свиданием" и ещё восемью артистами. Это песня "Все равно нулю", она была номинирована на премию "Чартова Дюжина-2023". Мы частые гости передачи "Жёсткий диск", попадали в "фАнотеку", но в эфир НАШЕго Радио нас ещё не брали. Я сижу в музыкально-индустриальных чатах и мониторю примерно всё, что происходит. Как только конкурс объявили, я оценил, к чему это может привести, и сразу подал заявку. Меня очень вдохновило, когда мы прошли в финал», - признался музыкант.

Стиль своей группы он назвал «ностальгическим поп-роком».

«Про стиль... мы такие, нам быстро наскучивает что-то одно. Бывали и времена авант-рока со струнным квартетом "Валентин", и альбом на студии саунд-продюсера Ансси Киппо в Финляндии, а сейчас играем поп-рок с ностальгическим взглядом в нулевые, когда мы записывали кассеты с "Нашего радио". Мы берём эту музыку с её щемящей тоской и красотой, и переосознаем в новом времени через своё сердце», - признался Николай.

Лидер группы ГАФТ также рассказал интересную историю о пользе концертов у бассейна.

«Лет пять назад мы играли на каком-то фесте и перед сценой помимо деревьев был ещё и бассейн. Было жарко, и я подумал: отыграю последнюю песню и надо немножко шоу. Спев последние слова, я бросил микрофон, разбежался и бахнулся прямо в этот бассейн. Дети, - а их там было много, - были в восторге и начали орать. На концерте почему-то была мама и у нас есть очень милая совместная фотография с того концерта. Не так часто мы вместе фоткаемся, она там такая красивая и я мокрый», - заключил собеседник НСН.