«Фиты, кайф и ностальгия!»: ГАФТ разгонит «Молодые ветра» поп-роком из нулевых
Лидер группы из Петербурга рассказал в эфире НСН о коллаборации с «Комсомольском», финском продюсере и кассетах с записями «Нашего Радио».
Группа ГАФТ из Санкт-Петербурга, вошедшая в число финалистов конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», рассчитывает подружиться с другими его участниками и делать с ними совместные проекты, сказал в интервью НСН ее лидер по имени Николай.
Гала-концерт Всероссийского музыкального молодежного конкурса пройдет 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве Дизайн-завода «Флакон».
«Привет, я Коля из группы ГАФТ. Я мог бы стать инженером, закончил школу с золотой медалью и универ с красным дипломом, но ещё на первом курсе меня позвали играть в группу. Материала у ребят не было, я пришел и понял, чем хочу заниматься в жизни, - так и не отпускает. Больше всего на свете я боюсь потерять радость от написания песен - это главный кайф, главное волшебство. Твою музыкальную карьеру строят не только тик-токи и удача, её строят, прежде всего, взаимоотношения. Другим участникам я бы пожелал поддерживать друг друга, обниматься, записывать фиты (совместные треки – прим. НСН) с другими финалистами и просто дружить», - подчеркнул музыкант.
По его словам, у группы ГАФТ были коллаборации с известными коллективами, кроме того, о ней говорили на «НАШЕм Радио».
«Одна из наших песен - благотворительная коллаборация с "Комсомольском", "Свиданием" и ещё восемью артистами. Это песня "Все равно нулю", она была номинирована на премию "Чартова Дюжина-2023". Мы частые гости передачи "Жёсткий диск", попадали в "фАнотеку", но в эфир НАШЕго Радио нас ещё не брали. Я сижу в музыкально-индустриальных чатах и мониторю примерно всё, что происходит. Как только конкурс объявили, я оценил, к чему это может привести, и сразу подал заявку. Меня очень вдохновило, когда мы прошли в финал», - признался музыкант.
Стиль своей группы он назвал «ностальгическим поп-роком».
«Про стиль... мы такие, нам быстро наскучивает что-то одно. Бывали и времена авант-рока со струнным квартетом "Валентин", и альбом на студии саунд-продюсера Ансси Киппо в Финляндии, а сейчас играем поп-рок с ностальгическим взглядом в нулевые, когда мы записывали кассеты с "Нашего радио". Мы берём эту музыку с её щемящей тоской и красотой, и переосознаем в новом времени через своё сердце», - признался Николай.
Лидер группы ГАФТ также рассказал интересную историю о пользе концертов у бассейна.
«Лет пять назад мы играли на каком-то фесте и перед сценой помимо деревьев был ещё и бассейн. Было жарко, и я подумал: отыграю последнюю песню и надо немножко шоу. Спев последние слова, я бросил микрофон, разбежался и бахнулся прямо в этот бассейн. Дети, - а их там было много, - были в восторге и начали орать. На концерте почему-то была мама и у нас есть очень милая совместная фотография с того концерта. Не так часто мы вместе фоткаемся, она там такая красивая и я мокрый», - заключил собеседник НСН.
В гала-концерте конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» примут участие 50 финалистов, по его итогам профессиональное жюри выберет пятерых победителей. Молодые музыканты отправятся вместе со звездными наставниками в гастрольный тур по восьми федеральным округам России, запишут свои композиции в одной из лучших звукозаписывающих студий Москвы для выпуска виниловой пластинки, а также получат шанс попасть в эфир «НАШЕго Радио».
Конкурс реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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