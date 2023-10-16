«Вспышки от встреч»: Нижний Новгород по-домашнему встретил «Молодые Ветра»

Вслед за Нижним Новгородом победители «Молодых ветров» и «АнимациЯ» выступили 15 октября в Санкт-Петербурге. После этого Константина Кулясова сменит лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр, который отправится с молодыми артистами в Ставрополь (19 октября) и Феодосию (21 октября).

Все подробности о концертном туре победителей конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые ветра» можно узнать на сайте молодыеветра.рф, а также в группе конкурса ВКонтакте.

Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

