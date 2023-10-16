«Вспышки от встреч»: Нижний Новгород по-домашнему встретил «Молодые Ветра»
Победители конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» отыграли концерт в Нижнем Новгороде и пообещали вернуться вновь.
Состоялся концерт победителей конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» в Нижнем Новгороде. Компанию Маргарите Нащёкиной, «Саше Балог», «Ширли Мырли», «КРОУ» и «TOBE» составила группа «АнимациЯ». Молодые артисты поделились с НСН своими впечатлениями: Антон из группы «TOBE» рассказал о долгожданной встрече с друзьями из других городов, «Саша Балог» - о потерянной камере GoPro, а Женя из «Ширли Мырли» - просто о погоде.
«В Нижнем Новгороде был очень крутой концерт. Я бывал в этом городе до этого несколько раз, выступал там, но это было совсем иначе, другой масштаб. Для меня очень ярким стало впечатление, что ко мне на выступление приехали мои друзья из Пензы и из Москвы! Мы с ними встретились в кафе, посидели, поболтали. Это была одна из самых ярких вспышек за весь тур! Есть музыкальные вспышки, конечно же, а тут вот от встречи, от людей. Мы в Москве не могли встретиться никак, а тут они приехали ради четырех песен. Это было что-то волшебное. Зрители на концерте были супер, очень тепло принимали. Мне было приятно и комфортно, по-домашнему. Нижний, я еще вернусь!», - пообещал Антон из группы «TOBE».
Солистку группы «Саша Балог» поразила красота Нижнего Новгорода. Девушка выразила сожаление, что у них было так мало времени, чтобы насладиться городом, а также рассказала о потере, но скором обнаружении видеокамеры GoPro с кадрами из всех гастрольных городов.
«Нижний Новгород оказался такой красивый! В нашем турбо-режиме погулять, конечно, не удалось, а значит, мы вернемся сюда, но уже на подольше! Площадка, где мы выступали, была классная, большая, и звук там был супер. Хочу скорее похвастаться видео с выступления в своих соцсетях! Пришло много людей, приехали даже друзья из других городов, чтобы послушать наше выступление! А те, кто слышал нас впервые, сказали, что будут теперь слушать на повторе! А еще я потеряла там свою камеру GoPro, расстроилась, подумала, что плакал мой влог с тура, но наш суперзвукач ее нашел и пообещал отправить мне камеру почтой. Так что влогу быть», - пообещала Саша.
О теплоте и радушии публики рассказали Маргарита Нащекина и группа «Ширли Мырли».
«Концерт в Нижнем Новгороде прошел на одном дыхании, восхищаться можно бесконечно! От зрителей была потрясающая энергетика и супер горячие эмоции, которые ощущал каждый из нас», - восхищенно поделилась певица.
Женю из «Ширли Мырли» впечатлила архитектура и погода Нижнего Новгорода.
«Нижний Новгород, расположенный на слиянии рек Оки и Волги, запомнился своей архитектурой, прекрасными видами и парками. Погода была хорошая, мы много гуляли. Концерт, как и все предыдущие, прошел в рамках полного взаимодействия со зрителем: зал качал нас, а мы – его. Также очень круто выступила группа «АнимациЯ» и подарила фанатам свои крутые треки! Мы обязательно постараемся как можно быстрее вернуться по просьбам жителей Нижнего Новгорода», - сказал артист.
Вслед за Нижним Новгородом победители «Молодых ветров» и «АнимациЯ» выступили 15 октября в Санкт-Петербурге. После этого Константина Кулясова сменит лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр, который отправится с молодыми артистами в Ставрополь (19 октября) и Феодосию (21 октября).
Все подробности о концертном туре победителей конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые ветра» можно узнать на сайте молодыеветра.рф, а также в группе конкурса ВКонтакте.
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.
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