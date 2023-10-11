«Петь будем хором!»: Группа «АнимациЯ» зажжет с «Молодыми Ветрами» в Липецке
Вокалист группы «АнимациЯ» Константин Кулясов в эфире НСН позвал всех на концерт «Молодых Ветров» в Липецке.
Лидер группы «АнимациЯ» Константин Кулясов заявил НСН, что сегодня вечером коллектив будет петь хором со зрителями их любые песни на концерте в Липецке в рамках гастрольного тура победителей конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра».
«Всем привет, мальчики и девочки, дяденьки и тетеньки! Это я, Костя Кулясов, вокалист группы «АнимациЯ». Сегодня у нас потрясающее событие: мальчишки и девчонки, которые выиграли в конкурсе «Молодые Ветра» и отправились в тур по России, будут выступать с нами в Липецке. Всех ждем вечером, вход свободный. Я надеюсь видеть всех в добром здравии. Попоем хором!» - сказал НСН музыкант.
Победители Всероссийского музыкального конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» группа «КРОУ», «TOBE», Саша Балог, «Ширли Мырли» и Маргарита Нащёкина в рамках своего гастрольного тура по восьми федеальным округам России уже посетили Красноярск, Владивосток и Екатеринбург. На этой неделе молодые музыканты выступят в Липецке 11 октября, в Нижнем Новгороде - 13 октября, а в Санкт-Петербурге - 15 октября.
Все подробности о концертном туре победителей конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые ветра» можно узнать на сайте молодыеветра.рф, а также в группе конкурса ВКонтакте.
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин сообщил о планах соединить газотранспортные системы России
- Единственная электростанция в Газе остановилась из-за нехватки топлива
- При обстреле посёлка в Брянской области сгорели дом и два гаража
- Путин предложил давать субсидии на догазификацию участникам СВО и инвалидам
- Со дна океана подняли обломки «Титана» и останки экипажа
- Грабителя с игрушечным пистолетом арестовали на Кубани
- Новый беспилотник сбит над Белгородской областью
- В МВД России заявили о нехватке 100 тысяч сотрудников
- Тренер «Ростова» Карпин оштрафован на 20 тыс. руб. после матча с «Локомотивом»
- Пассажирка метро рассказала о столкновении поездов на станции «Печатники»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru