«Петь будем хором!»: Группа «АнимациЯ» зажжет с «Молодыми Ветрами» в Липецке

«Всем привет, мальчики и девочки, дяденьки и тетеньки! Это я, Костя Кулясов, вокалист группы «АнимациЯ». Сегодня у нас потрясающее событие: мальчишки и девчонки, которые выиграли в конкурсе «Молодые Ветра» и отправились в тур по России, будут выступать с нами в Липецке. Всех ждем вечером, вход свободный. Я надеюсь видеть всех в добром здравии. Попоем хором!» - сказал НСН музыкант.



Победители Всероссийского музыкального конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» группа «КРОУ», «TOBE», Саша Балог, «Ширли Мырли» и Маргарита Нащёкина в рамках своего гастрольного тура по восьми федеальным округам России уже посетили Красноярск, Владивосток и Екатеринбург. На этой неделе молодые музыканты выступят в Липецке 11 октября, в Нижнем Новгороде - 13 октября, а в Санкт-Петербурге - 15 октября.



Все подробности о концертном туре победителей конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые ветра» можно узнать на сайте молодыеветра.рф, а также в группе конкурса ВКонтакте.



Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

