«Рыдала от счастья!»: Алина Гафарова везет на финал «Молодых Ветров» песню из ее сна
Алина Гафарова рассказала НСН, что в финал конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» ее привела песня, которую она услышала во сне, когда сильно заболела и не могла петь.
Финалистка конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» Алина Гафарова в интервью НСН призналась, что рыдала, когда увидела список прошедших в финал музыкантов. Исполнительница верит, что конкурс поможет ей обрести новых слушателей и найти «своих людей», которые поймут ее «своеобразную музыкальную Вселенную».
Финальный гала-концерт конкурса состоится 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве дизайн-завода «Флакон». Алина рассказала, как начинался ее путь к финалу.
«Хаумыхыгыс» - так говорят «Здравствуйте» у нас в Башкортостане, это моя родина, живу в Уфе, зовут меня Алина Гафарова. Моя аудитория считает, что я «принцесса русской инди-поп сцены», моя музыка – это маленькая Вселенная, в которой своеобразные вокал и песни переплетаются с образами русских сказок, мистики и легенд. Совмещаю жанры поп-фолк и легкий slap house. Приглашаю и вас стать частичкой этого мира!» - рассказала она.
Алина Гафарова поделилась необычной историей создания своей песни «Холодная» - ее певица услышала во сне.
«Пою я с детства. Сцена - это мой дом, музыка в свое время спасла мою жизнь, вытащила из глубокой депрессии и тяжелой жизни. Сейчас я ей предана! Я часто выступаю и можно сказать, что на 70% концертные площадки города, а также сёла нашей Республики мною покорены. Я верю в знаки и что-то потустороннее. Свою песню «Холодная» я услышала во сне, когда очень сильно заболела covid, и самое страшное – тогда у меня исчез голос. Снилось, что забираюсь я на лесную гору, что у меня в деревне. И повторяю эти строки «Холодная моя весна…», во сне были ощущения холода, шума и так серо, уныло вокруг. А мне хотелось петь, хоть и больно внутри. А уже наяву я вдохновилась книгой «Маленький принц» о его любви и отношениях с Розой. Сама песня таит в себе глубокий смысл, связанный с моими внутренними переживаниями», - поделилась собеседница НСН.
Исполнительница также рассказала, что не могла поверить, что прошла в финал конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». Алина рыдала от счастья, когда увидела свое имя в списке финалистов.
«Помню, как получив уведомление в группе МОЛОДЫЕ ВЕТРА, впопыхах перехожу на сайт, ищу себя, листаю, а меня все нет, пульс участился, сердце колотится, и вот, читаю «GAFAROVA холодная», кричу «ПРОШЛАААА В ФИНААЛ! Не удержалась и давай рыдать – от счастья и гордости за себя, испугала родных, они подумали, что у меня что-то случилось. Потом я уже как ненормальная на сайт раз десять заходила точно, а вдруг мне показалось? Вдруг там ошиблись? Пока не получила письмо на электронную почту с подтверждением, я не успокаивалась», - вспоминает Алина.
Певица признается, что хочет стать популярным артистом и найти своих слушателей, в этом ей очень поможет победа в конкурсе. А с коллегами по финалу Алина обещает поделиться своей особенной энергией.
«Я мечтала быть певицей, эту мечту я исполнила! Теперь я хочу стать известным и популярным АРТИСТОМ! «Молодые ветра» - очередная ступень в моей музыкальной карьерной лестнице, что поможет донести свой музыкальный материал до широкой аудитории через участие в конкурсе и конечно, победу. Даст ту самую «путевку в жизнь», и я готова «пахать». Конечно, это огромный опыт, который я получу от других музыкантов и наставников. Поделюсь своей энергией со зрителями и участниками. Обрету еще больше сил и уверенности, это даст понять, что я могу и останавливаться не нужно! Новые слушатели, обрету «своихлюдей». Желаю несмотря ни на что верить в себя и не предавать свои мечты», - рассказала она.
Из 50 финалистов выберут пять победителей, которые запишут свои композиции в одной из лучших звукозаписывающих студий Москвы для выпуска виниловой пластинки, после чего вместе со своими «звездными» наставниками молодые музыканты отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России и получат шанс зазвучать в эфире «НАШЕго Радио».
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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