«Рыдала от счастья!»: Алина Гафарова везет на финал «Молодых Ветров» песню из ее сна

«Хаумыхыгыс» - так говорят «Здравствуйте» у нас в Башкортостане, это моя родина, живу в Уфе, зовут меня Алина Гафарова. Моя аудитория считает, что я «принцесса русской инди-поп сцены», моя музыка – это маленькая Вселенная, в которой своеобразные вокал и песни переплетаются с образами русских сказок, мистики и легенд. Совмещаю жанры поп-фолк и легкий slap house. Приглашаю и вас стать частичкой этого мира!» - рассказала она.

Алина Гафарова поделилась необычной историей создания своей песни «Холодная» - ее певица услышала во сне.

«Пою я с детства. Сцена - это мой дом, музыка в свое время спасла мою жизнь, вытащила из глубокой депрессии и тяжелой жизни. Сейчас я ей предана! Я часто выступаю и можно сказать, что на 70% концертные площадки города, а также сёла нашей Республики мною покорены. Я верю в знаки и что-то потустороннее. Свою песню «Холодная» я услышала во сне, когда очень сильно заболела covid, и самое страшное – тогда у меня исчез голос. Снилось, что забираюсь я на лесную гору, что у меня в деревне. И повторяю эти строки «Холодная моя весна…», во сне были ощущения холода, шума и так серо, уныло вокруг. А мне хотелось петь, хоть и больно внутри. А уже наяву я вдохновилась книгой «Маленький принц» о его любви и отношениях с Розой. Сама песня таит в себе глубокий смысл, связанный с моими внутренними переживаниями», - поделилась собеседница НСН.

Исполнительница также рассказала, что не могла поверить, что прошла в финал конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». Алина рыдала от счастья, когда увидела свое имя в списке финалистов.