«Финал непредсказуем!»: Группа Castaway Angels о гала-концерте «Молодых ветров»
Солист группы Максим Ярошенко в эфире НСН заявил, что Castaway Angels в финале сможет разжечь публику драйвовым роком.
Финалист конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», солист подмосковной группы Castaway Angels Максим Ярошенко рассказал в интервью НСН, что ждет серьезной конкуренции в финале, так как это отличный шанс заявить о себе. Он также отметил, что группа ждет только победы.
Гала-концерт конкурса пройдет 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве Дизайн-завода «Флакон».
«После того, когда ты выходишь в финал, конечно, ждешь только победы. Пятого августа будет, с одной стороны, тяжелый день. А с другой стороны, это очень крутой опыт для всех участников. В любом случае, конкурс «Молодые ветра» принесет всем участникам пользу. Для нас это классный шанс заявить о себе. Да и вокруг группы создается классная аура движения вперед. Новые люди узнают о группе, старые поклонники не забывают о нас. Такой позитивно энергетический движ!», - сказал музыкант.
Он отметил, что самым сложным в конкурсе для него был этап голосования. По словам Ярошенко, когда группа прошла в финал, все ее участники были очень рады.
«Самое сложное в эмоциональном плане в музыкальных конкурсах - это этап голосования. Он непредсказуем. Ты можешь приложить много усилий и проиграть, так как конкуренция большая и конкуренты не дремлют. И конечно, когда мы увидели, что прошли в финал, радовались, как дети! Мы проделали серьезную работу в соцсетях. Делали много постов, агитировали всех голосовать за нас и результат нас очень обрадовал. Еще раз всем огромное спасибо, кто поддержал нас!», - сказал он.
Музыкант также заявил, что Castaway Angels в финале сможет разжечь публику драйвовым роком. Он подчеркнул, что конкурс «Молодые Ветра» уникален и мимо него нельзя было пройти мимо.
«Группа существует с 2011 года. С этого времени мы и выступаем. Играем драйвовый мелодичный рок, что помогает нам в живых выступлениях разжигать публику. Немного поменялся состав с тех лет, но основной костяк мы сохранили и продолжаем развиваться дальше в музыкальной индустрии. Мимо такого конкурса, как «Молодые Ветра», нельзя было пройти. Он уникален. Поэтому, как только узнали про него, сразу подали заявку», - добавил Ярошенко.
По итогам финала Всероссийского музыкального молодежного конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» профессиональное жюри выберет из 50 финалистов пятерых победителей. Молодые музыканты отправятся вместе со звездными наставниками в гастрольный тур по восьми федеральным округам России, запишут свои композиции в одной из лучших звукозаписывающих студий Москвы для выпуска виниловой пластинки, а также получат шанс попасть в эфир «НАШЕго Радио».
Конкурс реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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