«Вдохновлялись Князем!»: Группа D'Версия исполнит мечту в финале «Молодых Ветров»

Она рассказала также, как счастливая случайность связала ее с другой участницей группы Настей Сью.

«Однажды на выступление в качестве зрителя к нам приехала давняя поклонница Анастасия, которая часто посещала наши концерты. И как раз на тот момент нас подвела очередная вокалистка - просто испарившись накануне выступления. Я решила предложить на этом выступлении Насте спеть дуэтом, тем более что репертуар она знала. Совершенно не растерявшись, Настя согласилась, отметив, что с утра почему-то волновалась перед встречей с нами. Вот так произошло наше первое совместное с Настей выступление. Оказалось, что она занимается игрой на скрипке. С тех пор вот уже 4 года Анастасия Квасова под сценическим псевдонимом Настя Сью является очаровательной участницей нашей команды, как и трое музыкантов, которые почти два года с нами на постоянной основе: соло-гитара, бас-гитара и барабанщик», - поделилась невероятной историей группы собеседница НСН.

Но группы могло бы и не быть, если бы Анна в свое время не вдохновилась выступлением Андрея Князева из «Княzz» на «НАШЕСТВИЕ», добавляет участница.

«У меня всегда было скрытое желание быть рок-исполнителем, но я боялась сцены и публики как огня и не рассматривала такой вариант. Помню, как в 2016 году на «Нашествии» я, глядя на выступление Андрея Князева из группы «Княzz», представляла, как стою с ним на сцене, исполняю любимые песни, но тогда я даже подумать не могла, что сама стану солисткой группы, и что меня ждет такой музыкальный путь!», - отметила она.

Солистка группы D'Версия объяснила, почему участие в конкурсе было для нее особенным, и добавила, что коллектив без сомнений едет в финал за победой.

«Я с юности слушала «НАШЕ радио». Когда мы узнали о конкурсе «Молодые ветра» с теми условиями, что трек победителя будет звучать на моем любимом радио и прочими головокружительными «бонусами» для группы (гастроли и запись треков), конечно, не упустили возможности подать заявку. Очень хочется выступить на большой сцене, особенно перед таким замечательным звездным составом жюри! И, конечно, мы хотим одержать победу!», - рассказала она.