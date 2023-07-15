«Вдохновлялись Князем!»: Группа D'Версия исполнит мечту в финале «Молодых Ветров»
Солистка группы D'Версия Анна Логан рассказала, что коллектив пришел на конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» за победой и исполнением мечты.
Финалист конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», солистка группы D'Версия Анна Логан из подмосковного Чехова в интервью НСН призналась, что всегда мечтала «прозвучать» на «НАШЕм Радио» и стать настоящим рок-музыкантом.
Финальный гала-концерт конкурса состоится 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве дизайн-завода «Флакон». Анна рассказала, как зарождалась группа и чего ребята ждут от финала.
«Я с самого детства люблю рок, хотя в моем плейлисте много других музыкальных жанров. Основная музыка группы в стиле рок, но в некоторых композициях проскальзывают поп, хард, инди и другие. Мы не придерживаемся строго конкретного стиля, куда музыкальный полет души позовёт, туда и летим. Группа образовалась в конце 2017 года. Сначала группа состояла из дуэта, это и было основной идеей - две девушки на сцене. Однако мне долго не удавалось найти человека с серьезным подходом к делу. Приходилось часто сталкиваться с безответственным отношением», - призналась Анна.
Она рассказала также, как счастливая случайность связала ее с другой участницей группы Настей Сью.
«Однажды на выступление в качестве зрителя к нам приехала давняя поклонница Анастасия, которая часто посещала наши концерты. И как раз на тот момент нас подвела очередная вокалистка - просто испарившись накануне выступления. Я решила предложить на этом выступлении Насте спеть дуэтом, тем более что репертуар она знала. Совершенно не растерявшись, Настя согласилась, отметив, что с утра почему-то волновалась перед встречей с нами. Вот так произошло наше первое совместное с Настей выступление. Оказалось, что она занимается игрой на скрипке. С тех пор вот уже 4 года Анастасия Квасова под сценическим псевдонимом Настя Сью является очаровательной участницей нашей команды, как и трое музыкантов, которые почти два года с нами на постоянной основе: соло-гитара, бас-гитара и барабанщик», - поделилась невероятной историей группы собеседница НСН.
Но группы могло бы и не быть, если бы Анна в свое время не вдохновилась выступлением Андрея Князева из «Княzz» на «НАШЕСТВИЕ», добавляет участница.
«У меня всегда было скрытое желание быть рок-исполнителем, но я боялась сцены и публики как огня и не рассматривала такой вариант. Помню, как в 2016 году на «Нашествии» я, глядя на выступление Андрея Князева из группы «Княzz», представляла, как стою с ним на сцене, исполняю любимые песни, но тогда я даже подумать не могла, что сама стану солисткой группы, и что меня ждет такой музыкальный путь!», - отметила она.
Солистка группы D'Версия объяснила, почему участие в конкурсе было для нее особенным, и добавила, что коллектив без сомнений едет в финал за победой.
«Я с юности слушала «НАШЕ радио». Когда мы узнали о конкурсе «Молодые ветра» с теми условиями, что трек победителя будет звучать на моем любимом радио и прочими головокружительными «бонусами» для группы (гастроли и запись треков), конечно, не упустили возможности подать заявку. Очень хочется выступить на большой сцене, особенно перед таким замечательным звездным составом жюри! И, конечно, мы хотим одержать победу!», - рассказала она.
Своим коллегам по финалу Анна пожелала успехов и боевого настроя, выразив надежду на то, что каждый исполнитель сможет коснуться души слушателей.
«Желаем всем финалистам боевого настроя! Собрать себя в кулак и максимально выложиться на выступлении! Ведь такая возможность выпадает раз в жизни! Всем удачи! И самое главное - нести свой смысл в души людей, искренне, независимо ни от чего», - заключила артистка.
Из 50 финалистов выберут пять победителей, которые запишут свои композиции в одной из лучших звукозаписывающих студий Москвы для выпуска виниловой пластинки, после чего вместе со своими «звездными» наставниками молодые музыканты отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России и получат шанс зазвучать в эфире «НАШЕго Радио».
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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