«Творчество всегда побеждает»: Кормухина ждет личностей в финале «Молодых Ветров»
Заслуженная артистка России Ольга Кормухина поделилась с НСН, что от финала конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» ждет нового музыкального веяния.
Одна из членов жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», певица, заслуженный артист России Ольга Кормухина заявила в эфире НСН, что в рамках финала музыкального соревнования на сцене жюри хочет видеть в первую очередь личностей.
«От финалистов конкурса я жду оригинальности. Очень хочется чего-то нового, свежего, не похожего ни на что. На сцене хотелось бы видеть личностей! Личностей, которыми всегда являлись ключевые артисты «НАШЕго Радио». Очень хотелось бы новых, ярких имен, музыки и смыслов, которые заходили бы всем и объединяли людей, а не разделяли», - поделилась певица.
По ее словам, музыканта необходимо запастись терпением для достижения больших целей.
«Музыкантам хочу пожелать терпения и выдержки, не покупаться на быстрых и дешевый успех, помнить о том, что концептуальное творчество всегда побеждает», - сказала собеседница НСН.
Она подчеркнула, что перед финалистами «Молодых Ветров» открываются огромные перспективы.
«Перспективы у финалистов большие. Их как минимум заметят! Победители, я уверена, будут уже под присмотром «НАШЕго Радио», у них будет интересное творческое будущее. Команда у «НАШЕго» просто лучшая на сегодняшний день. Это единственное радио, где действительно ценится творчество, креативность и «настоящность», а не деньги и связи», - заключила артистка.
Во время гала-концерта на сцене московского клуба «Урбан» музыкантов будет оценивать профессиональное жюри. Из 50 финалистов выберут пять победителей, которые запишут свои композиции в одной из лучших звукозаписывающих студий Москвы для выпуска виниловой пластинки, после чего вместе со своими «звездными» наставниками молодые музыканты отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России и получат шанс зазвучать в эфире «НАШЕго Радио».
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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