«Творчество всегда побеждает»: Кормухина ждет личностей в финале «Молодых Ветров»

«От финалистов конкурса я жду оригинальности. Очень хочется чего-то нового, свежего, не похожего ни на что. На сцене хотелось бы видеть личностей! Личностей, которыми всегда являлись ключевые артисты «НАШЕго Радио». Очень хотелось бы новых, ярких имен, музыки и смыслов, которые заходили бы всем и объединяли людей, а не разделяли», - поделилась певица.

По ее словам, музыканта необходимо запастись терпением для достижения больших целей.

«Музыкантам хочу пожелать терпения и выдержки, не покупаться на быстрых и дешевый успех, помнить о том, что концептуальное творчество всегда побеждает», - сказала собеседница НСН.