«Просто обалдели!»: Финалисты «Молодых ветров» поделились эмоциями от концерта
Финалисты конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» рассказали в эфире НСН, что их поразил уровень подготовки конкурса. Группы, которые уже выступили, заявили, что «раскачали» зал и были счастливы видеть довольные лица зрителей.
Финальный гала-концерт конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» проходит 5 августа в московском клубе «Урбан», он продлится ориентировочно до 23:00. Кроме финалистов на гала-концерте выступят специальные гости: «UMA2RMAN», «Эпидемия», Иван Демьян и «7Б». Финалисты уже успели поделиться с НСН своими впечатлениями о концерте и отметили высокую организацию мероприятия.
Группа «Melekess» рассказала в интервью НСН, что качественно «прокачала зал» своим выступлением. Солист Антон также отметил, что благодаря конкурсу понял, какую музыку он хочет создавать дальше.
«Мы довольны, прокачали зал! Я понял благодаря этому конкурсу, какую музыку мне дальше делать, я бы назвал это "качающий фолк". Хочется раскачать больше людей. Мы слушали конкурсантов заранее в аудио-формате, приглянулась команда "Ausig". Понравилось творчество ребят, оно очень честное. То, что мы прошли во второй этап, для меня стало сюрпризом. Когда мы попали в полуфинал, у меня включилось сознание. Второй этап мы проработали основательно, писали фанатам, просили за нас голосовать», - сказал музыкант.
Другой участник группы Melekess отметил, что они были поражены уровнем подготовки гала-концерта. Он подчеркнул, что все было организовано четко и профессионально.
«Нас приятно поразил уровень подготовки. Это наисложнейшее мероприятие с технической точки зрения. Поразительно, насколько все четко, профессионально, быстро, выверено», - добавил он.
В свою очередь группа «Red Guitar Pick» из Крыма заявила НСН, что если коллектив победит, то будет готов на все. При этом участники группы рассказали, что сначала не поверили, когда узнали, что попали в финал.
«Во многих конкурсах мы не проходили по голосованию, у нас не такая большая фан-база. А здесь, все-таки, прошли, чему были очень удивлены. Название Red Guitar Pick ("Красный Гитарный Медиатор") – потому что мы из деревни, играли не медиаторами, а симками МТС, они были красного цвета. Выступаем с 2016 года, тогда у нас был немного другой состав. Когда нам позвонили и сказали, что мы в финале, я не поверил! Когда увидел, я был просто в шоке. Больше всего для меня важно мнение опытных людей, если им понравились песни, значит это о чем-то говорит. Если мы победим, это будет прекрасно, мы готовы на все!», - сказал музыкант.
Со своей стороны, группа «Ширли Мырли» из Донецка рассказала НСН, что после выступления их переполняют эмоции. Участники группы отметили, что были счастливы видеть довольные лица зрителей.
«Мы просто обалдели! Самое главное, мы увидели довольные лица людей, они смотрели и им все нравилось. Девушка в розовой кофточке была такая довольная, мы счастливы! Мы приехали кайфануть! Мы выступили, поиграли для людей, для себя. Нас устраивает тот результат, который есть на данный момент: мы в числе 50 финалистов, и мы счастливы!», - сказали музыканты.
Многие участники конкурса отметили профессиональную техническую часть концерта. Группа «Филиппчик» рассказала в разговоре с НСН, что в экстремальных условиях, когда мало времени и много артистов, они настроились крайне быстро. Также музыканты подчеркнули, что их очень тепло приняла аудитория.
«Нам очень понравилось, мы довольны своим выступлением! С технической стороны все прекрасно, насколько это могло быть в таких экстремальных условиях, когда мало времени и много артистов. Вообще бомба! Мы вышли, за две минуты настроились. Видно было, что зал, аудитория очень хорошо приняли. Не ожидали, что доберемся до финала. Обычно в таких конкурсах ты участвуешь и не добираешься до выступлений… А здесь пришло сообщение на почту и сразу пошло зрительское голосование», - сказали участники.
А финалистка «ВЕСНУШКА» в беседе с НСН рассказала, что очень хочет, чтобы те две песни, которые она исполнит, запали в сердца зрителям. Она отметила, что выложится на все 100% во время своего выступления.
«Сегодня мы выступаем с моим прекрасным бэндом в финале. Я не переживаю, мне очень хочется кайфануть, хочется, чтобы эти две песни запомнились, чтобы мы вытащили из себя все, что можем! Все наше от нас не уйдет!», - добавила финалистка.
Профессиональное жюри выберет пять победителей из 50 финалистов, которые получат возможность записать композиции для виниловой пластинки в одной из лучших столичных студий звукозаписи. После этого лучшие музыканты отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России, а их песни прозвучат в ротации «НАШЕго Радио».
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» проходит при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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