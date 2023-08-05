«Просто обалдели!»: Финалисты «Молодых ветров» поделились эмоциями от концерта

Со своей стороны, группа «Ширли Мырли» из Донецка рассказала НСН, что после выступления их переполняют эмоции. Участники группы отметили, что были счастливы видеть довольные лица зрителей.

«Мы просто обалдели! Самое главное, мы увидели довольные лица людей, они смотрели и им все нравилось. Девушка в розовой кофточке была такая довольная, мы счастливы! Мы приехали кайфануть! Мы выступили, поиграли для людей, для себя. Нас устраивает тот результат, который есть на данный момент: мы в числе 50 финалистов, и мы счастливы!», - сказали музыканты.

Многие участники конкурса отметили профессиональную техническую часть концерта. Группа «Филиппчик» рассказала в разговоре с НСН, что в экстремальных условиях, когда мало времени и много артистов, они настроились крайне быстро. Также музыканты подчеркнули, что их очень тепло приняла аудитория.

«Нам очень понравилось, мы довольны своим выступлением! С технической стороны все прекрасно, насколько это могло быть в таких экстремальных условиях, когда мало времени и много артистов. Вообще бомба! Мы вышли, за две минуты настроились. Видно было, что зал, аудитория очень хорошо приняли. Не ожидали, что доберемся до финала. Обычно в таких конкурсах ты участвуешь и не добираешься до выступлений… А здесь пришло сообщение на почту и сразу пошло зрительское голосование», - сказали участники.

А финалистка «ВЕСНУШКА» в беседе с НСН рассказала, что очень хочет, чтобы те две песни, которые она исполнит, запали в сердца зрителям. Она отметила, что выложится на все 100% во время своего выступления.