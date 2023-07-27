«Энергия звука!»: Melekess погрузит «Молодых Ветров» в атмосферу электрофолка
Финалисты конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» группа Melekess ожидают от гала-концерта катарсиса и внезапных перемен к лучшему.
Финалист конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» Melekess пообещал погрузить зрителей и жюри гала-концерта в атмосферу электрофолка.
Выступление артистов состоится 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве дизайн-завода «Флакон». Вход бесплатный для всех желающих.
«Я из маленького города Димитровград в сосновом лесу на средней Волге. Играю электрофолк, инди-фолк и этно-поп. Ещё это можно описать как музыка твоей тени», - рассказал солист Melekess Антон Старостин.
Он поделился необычным опытом первого выступления в Москве.
«В апреле 2023 года мы усиленно готовились к первому сольному концерту в Москве. Чтобы отработать сценодвижение, я пошел на танцы, а на втором же занятии сломал себе палец на ноге. Гипс, костыли — полный набор. Первый в жизни перелом. До концерта три недели, были все шансы на отмену, либо на выступление в гипсе на первом же московском шоу. Гитарист Даниил и барабанщик Сергей по очереди возили меня на репетиции, забирая прямо от дома, я прыгал и танцевал на одной ноге. В итоге гипс сняли за четыре дня до концерта и шоу удалось. Пока это наш лучший концерт!» - вспомнил музыкант.
По его словам, коллектив решил принять участие в конкурсе из-за того, что понравилось его название.
«Вот честно, отличный нейминг! Отсылает к шикарной песне Ивана Демьяна и 7Б. Понравилась инициатива поиска молодых исполнителей, исходящая от таких гигантов как «НАШЕ Радио» и «НАШЕСТВИЕ». Конечно, хочется быть услышанными широкой аудиторией и легендами российской сцены», - сказал собеседник НСН.
Музыкант заявил, что ожидает от финала перевернувшегося с ног на голову мира и бесконечной энергии звука.
«Катарсиса, внезапных перемен к лучшему, перевернувшегося мира с ног на голову и бескрайней энергии любви и мира, льющихся через звук. Хочу послушать абсолютно всех ребят! Увидеть их шоу, их работу на сцене. С теми, кто вдохновит меня больше всего, хочу поработать совместно. Планирую запомниться судьям и иметь возможность обращаться к ним в дальнейшем», - поделился Антон.
Профессиональное жюри выберет пять победителей из 50 финалистов, которые получат возможность записать композиции для виниловой пластинки в одной из лучших столичных студий звукозаписи. После этого лучшие музыканты отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России, а их песни прозвучат в ротации «НАШЕго Радио».
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» проходит при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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