«Энергия звука!»: Melekess погрузит «Молодых Ветров» в атмосферу электрофолка

«Я из маленького города Димитровград в сосновом лесу на средней Волге. Играю электрофолк, инди-фолк и этно-поп. Ещё это можно описать как музыка твоей тени», - рассказал солист Melekess Антон Старостин.

Он поделился необычным опытом первого выступления в Москве.



«В апреле 2023 года мы усиленно готовились к первому сольному концерту в Москве. Чтобы отработать сценодвижение, я пошел на танцы, а на втором же занятии сломал себе палец на ноге. Гипс, костыли — полный набор. Первый в жизни перелом. До концерта три недели, были все шансы на отмену, либо на выступление в гипсе на первом же московском шоу. Гитарист Даниил и барабанщик Сергей по очереди возили меня на репетиции, забирая прямо от дома, я прыгал и танцевал на одной ноге. В итоге гипс сняли за четыре дня до концерта и шоу удалось. Пока это наш лучший концерт!» - вспомнил музыкант.



По его словам, коллектив решил принять участие в конкурсе из-за того, что понравилось его название.