«Раскрутиться стало сложнее»: Вадим Самойлов позвал молодых музыкантов на «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»

Всероссийский музыкальный конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля. Прием заявок продлится до 15 мая. Молодые рок-исполнители будут сражаться за право выступить на крупнейшем в России рок-фестивале и попасть в ротацию радиостанции «НАШЕ Радио». Лучшие из лучших отправятся на гастроли с новой виниловой пластинкой авторских композиций. По мнению Самойлова, каждый настоящий музыкант — индивидуальность, поэтому говорить о конкуренции между ними не приходится.

«Если появляются новые имена, это замечательно. К тому же, я придерживаюсь идеи преемственности поколений. Когда-то я получил устную поддержку от моих старших товарищей типа “Наутилус Помпилиус” или “Машины времени” на первых фестивалях Свердловского рок-клуба. Это достаточно вдохновляюще для начинающего музыканта. Поэтому я не скуплюсь на творческие комплименты, достаточно подробно изучаю молодую сцену и в разных городах России провожу различные фестивальные события или участвую в них. Хотелось бы придать новой музыке какое-то дыхание, конкурс “НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра” — хорошее место для этого», — сказал Самойлов.

Собеседник НСН сравнил, кому было легче заявить о себе и пробиться к музыкальным вершинам, — нынешним музыкантам или тем, кто начинал свою творческую карьеру несколько десятков лет тому назад.

«И тем, и другим было по-своему просто и по-своему сложно. У нас не было доступа к нынешним технологиям записи. Сейчас можно сделать очень качественную запись дома в компьютере, если владеешь саунд-дизайном. Раньше, чтобы сделать запись, надо было собирать достаточно емкую домашнюю студию, а это очень хлопотно. Не было у нас и таких инструментов, которые есть сейчас. В части производства музыки нынешним музыкантам намного проще. Вместе с тем им намного сложнее в плане распространения музыки. В конце 1980-х годов количество рок-коллективов можно было пересчитать по пальцам двух рук. К каждому было пристальное внимание, было множество телеэфиров, разнообразных передач, рассказывающих о рок-музыке. Шла очень интенсивная раскрутка. Сегодня групп огромное количество, и они между собой соревнуются», — добавил музыкант.

Вадим Самойлов также посоветовал начинающим музыкантам посылать заявки на участие в как можно большем количестве фестивалей.

«Нужно выступать на всевозможных площадках, как и мы это делали. Чем больше группа выступает на разной публике, тем лучше для нее. Любой фестиваль — это шанс быть замеченным не только аудиторией, но и менеджментом, заинтересованными лицами, лейблами, которые могут как-то дальше двигать коллектив. И молодые музыканты это понимают, стараются так и поступать», — подытожил он.

Финал «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» пройдет с 4 по 6 августа. Победители конкурса выступят на рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ 2023», который в этом году состоится в окрестностях деревни Митяево Боровского района Калужской области, в часе езды от Москвы.

