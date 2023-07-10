«Нас продвигали The Prodigy!»: «Света Шумовая» вдарит по струнам в финале «Молодых Ветров»

«Наша группа «Света Шумовая» из северной столицы России играет самую офигенную, искреннюю и живую музыку на свете. Не ограничиваем себя! Выступаем мы достаточно давно», - уверенно сказала солистка коллектива.

Она рассказала потрясающую историю успеха группы, которая может вдохновить любого артиста творить и верить в себя.

«Драйвовых ситуаций у нас в карьере было очень много! Хочется рассказать об одном интересном случае. Однажды мы сделали кавер на композицию Maxim Reality британского коллектива The Prodigy. Получилось так, что британцы заметили нашу перепевку, связались с нами, разместили у себя в соцсетях и поддерживали выход этой работы. Вот это действительно был шок!» - поделилась Светлана.