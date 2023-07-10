«Нас продвигали The Prodigy!»: «Света Шумовая» вдарит по струнам в финале «Молодых Ветров»
Солистка группы «Света Шумовая» заявила НСН, что коллектив громко заявит о себе на гала-концерте конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра».
Певица Светлана Шумовая, солистка одноименной группы, вышедшей в финал конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», рассказала в интервью НСН об интересных случаях из творческой жизни коллектива и заявила, что музыканты нацелены лишь на победу в музыкальном соревновании.
«Наша группа «Света Шумовая» из северной столицы России играет самую офигенную, искреннюю и живую музыку на свете. Не ограничиваем себя! Выступаем мы достаточно давно», - уверенно сказала солистка коллектива.
Она рассказала потрясающую историю успеха группы, которая может вдохновить любого артиста творить и верить в себя.
«Драйвовых ситуаций у нас в карьере было очень много! Хочется рассказать об одном интересном случае. Однажды мы сделали кавер на композицию Maxim Reality британского коллектива The Prodigy. Получилось так, что британцы заметили нашу перепевку, связались с нами, разместили у себя в соцсетях и поддерживали выход этой работы. Вот это действительно был шок!» - поделилась Светлана.
Предавшись ярким воспоминаниям из творческой жизни, в памяти артистки всплыл довольно диковинный случай, произошедший на концерте группы.
«Как-то со мной во время выступления хотел познакомиться поклонник, стоящий в зале. Рядом с ним была какая-то девушка, которая снимала концерт. Так он выхватил телефон из её рук и кинул им прямо в меня! Теперь у нас есть видео выступления с «беспилотника». Видеозапись в полете длится буквально пару мгновений, но эти секунды получились очень эпичными», - рассказала Светлана.
Она заявила, что на сцене гала-концерта конкурса «Света Шумовая» громко заявит о себе.
«Мы решили участвовать в конкурсе, чтобы заявить о себе! Громко, шумно, как мы умеем! Мы узнали о том, что прошли в финал, когда нас начали поздравлять друзья и знакомые. Мы были просто в восторге, разумеется», - отметила собеседница НСН.
Во время гала-концерта на сцене московского клуба «Урбан» музыкантов будет оценивать профессиональное жюри. Певица выразила уверенность, что победа в конкурсе даст группе толчок для дальнейшего творческого развития.
«На финале «Молодых Ветров» хотим познакомиться с судьями и, конечно же, победить. Это 100% даст развитие проекту» - заключила артистка.
Из 50 финалистов выберут пять победителей, которые запишут свои композиции в одной из лучших звукозаписывающих студий Москвы для выпуска виниловой пластинки, после чего вместе со своими «звездными» наставниками молодые музыканты отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России и получат шанс зазвучать в эфире «НАШЕго Радио».
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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