«Работаю поваром!»: Финалист «Молодых Ветров» приготовил вкусную песню для жюри
Повар обычной столичной столовки Евгений Луценко вышел в финал конкурса «Молодые Ветра» со своей песней «Салат», которую работники его кухни уже прозвали «Гимном поваров».
Финалист конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» музыкант Евгений «Nafa» Луценко из подмосковных Люберец рассказал НСН историю создания хита «Салат», которым он уже смог покорить сердца жюри и слушателей на предыдущих этапах конкурса, а также поделился ожиданиями от выступления на большой сцене в финале «Молодых Ветров».
Финальный гала-концерт Всероссийского музыкального молодежного конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» состоится 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве Дизайн-завода «Флакон». Евгений рассказал, как решился подать заявку на конкурс.
«Я работаю простым поваром в столовой, пишу музыку, и частенько пою о жизни с долей самоиронии и сарказма. На нашей кухне всегда играет «НАШЕ радио». Когда в эфире радиостанции запустили рекламу конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», мои коллеги сразу же предложили мне выслать песню, которую я написал специально для работников общепита около года назад. Название этой песни – «Салат», но на кухне её все называют «Гимн поваров», - рассказал собеседник НСН.
Евгений Луценко признался, что был шокирован, когда получил заветное письмо о прохождении в финал «Молодых Ветров».
«Я был просто в шоке! Одновременно очень удивлен и очень рад такой новости! Это, конечно, было нечто! В тот же день я поехал к друзьям на дачу, мы вместе пели песни под гитару до самой ночи. Было чудесно», - поделился молодой музыкант.
По его словам, от финала он и вовсе ожидает эмоциональный взрыв:
«От финала я жду честную борьбу и безумные эмоции! Я уже больше двух лет не стоял на сцене. Для меня это выступление будет как в первый раз! Честно сказать, если бы не «Ветра», я даже не знаю, когда бы я снова вышел на сцену. За это отдельное спасибо конкурсу! Также хотел поблагодарить организаторов за предоставленную возможность быть услышанным аудиторией», - рассказал Евгений Луценко.
В дополнение музыкант пожелал удачи всем финалистам, а также радушного приема гостям столицы.
«Местным музыкантам я желаю удачи и хорошего настроения! Артистам, которые приедут к нам в гости из других уголков страны, я желаю теплого приема и комфортного проживания в столице. Ребята, мы все друг другу не конкуренты! Мы делаем одно дело. Всех обнял! Жду встречи с каждым из вас! Удачи!!!», - пожелал самый музыкальный повар в Люберцах.
Во время гала-концерта на сцене московского клуба «Урбан» музыкантов будет оценивать профессиональное жюри. Из 50 финалистов выберут пять победителей, которые запишут свои композиции в одной из лучших звукозаписывающих студий Москвы для выпуска виниловой пластинки, после чего вместе со своими «звездными» наставниками молодые музыканты отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России и получат шанс зазвучать в эфире «НАШЕго Радио».
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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