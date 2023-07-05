«Работаю поваром!»: Финалист «Молодых Ветров» приготовил вкусную песню для жюри

По его словам, от финала он и вовсе ожидает эмоциональный взрыв:

«От финала я жду честную борьбу и безумные эмоции! Я уже больше двух лет не стоял на сцене. Для меня это выступление будет как в первый раз! Честно сказать, если бы не «Ветра», я даже не знаю, когда бы я снова вышел на сцену. За это отдельное спасибо конкурсу! Также хотел поблагодарить организаторов за предоставленную возможность быть услышанным аудиторией», - рассказал Евгений Луценко.

В дополнение музыкант пожелал удачи всем финалистам, а также радушного приема гостям столицы.

«Местным музыкантам я желаю удачи и хорошего настроения! Артистам, которые приедут к нам в гости из других уголков страны, я желаю теплого приема и комфортного проживания в столице. Ребята, мы все друг другу не конкуренты! Мы делаем одно дело. Всех обнял! Жду встречи с каждым из вас! Удачи!!!», - пожелал самый музыкальный повар в Люберцах.

Во время гала-концерта на сцене московского клуба «Урбан» музыкантов будет оценивать профессиональное жюри. Из 50 финалистов выберут пять победителей, которые запишут свои композиции в одной из лучших звукозаписывающих студий Москвы для выпуска виниловой пластинки, после чего вместе со своими «звездными» наставниками молодые музыканты отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России и получат шанс зазвучать в эфире «НАШЕго Радио».

Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

