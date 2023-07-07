«Я рос среди лесов!»: Финалист «Молодых Ветров» Майк Бродский о пути от рэпа к року
Участник питерских рэп-фестивалей сказал в эфире НСН, что впервые выступит в Москве, а корни его псевдонима идут из Новгородской области.
Финалист конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» Майк Бродский в интервью НСН рассказал о своем творческом путешествии по миру музыки и раскрыл «топонимический секрет» псевдонима.
Финальный гала-концерт конкурса состоится 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве Дизайн-завода «Флакон».
«Я живу в Санкт-Петербурге, творю под псевдонимом Майк Бродский с 2016 года. Для меня основа моего творчества - это, прежде всего, мои стихи. Я отвечаю за текстовое наполнение песни и её исполнение - контроль за тем, как стихи гармонично лягут на музыку. Касаемо музыки - я сотрудничаю с несколькими композиторами, и это даёт некоторую разноплановость в творчестве. Если смотреть на динамику моей музыкальной деятельности, в начале был больше упор на рэп-композиции, затем добавились работы в жанрах поп-музыки, сейчас в моих песнях прослеживается склонность к "лёгким" рок-композициям. Получается своеобразное творческое путешествие по миру музыки», - сказал музыкант.
Настоящее имя Майка Бродского Михаил. При этом рэп-исполнитель признался, что его псевдоним не связан с Иосифом Бродским.
«Бродский - это топонимически сложилось, по названию местности, где прошло моё детство, чтобы не забывать о корнях, помнить откуда всё началось. Это деревня Брод в Новгородской области. До 17 лет я рос среди лесов, затем уехал учиться в Петербург, с тех пор тут. А Майк - производное от имени», - разъяснил он.
Майк Бродский рассказал, что уже имеет фестивальные успехи и надеется продолжить эту традицию в Москве.
«Выступал только на площадках Петербурга, в рамках рэп-фестивалей. Был такой запоминающийся момент, что моё самое первое, дебютное выступление на сцене принесло мне третье, "бронзовое" место. Надеюсь продолжить эту традицию и в дебютном выступлении в Москве побороться за пьедестал "Молодых ветров"», - указал финалист конкурса.
Он также сообщил, что будет серьезно готовиться к гала-концерту.
«Честно говоря, я очень обрадовался, когда узнал о проходе в финал, а следом за радостью пришло и осознание ответственности, что нужно хорошо подготовиться, чтобы зрители могли получить удовольствие от концерта. Для меня участие в конкурсе - это, в первую очередь, возможность донести свои песни широкому кругу слушателей, испытать себя в живом выступлении на качественно высоком уровне, познакомиться с новыми людьми. Всем коллегам-финалистам желаю успешного выступления, а также запечатлеть в памяти события об этом приключении», - заключил собеседник НСН.
В гала-концерте конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», который пройдет на сцене московского клуба «Урбан», примут участие 50 финалистов. Профессиональное жюри определит пятерых победителей, которые запишут свои композиции в одной из лучших звукозаписывающих студий Москвы для выпуска виниловой пластинки, отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России вместе со «звездными наставниками» и получат шанс попасть в эфир «НАШЕго Радио».
Конкурс реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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