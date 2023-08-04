«На сцену из школы!»: «Ловитура» везет рок из Молдовы в финал «Молодых ветров»
Солист группы «Ловитура» Александр Руссу рассказал, как однажды охрана не пустила его на собственный концерт, ссылаясь на то, что он школьник.
Финалист конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» группа «Ловитура» везет настоящий рок из Молдовы. Солист группы Александр Руссу рассказал НСН, что ворвется на большую сцену прямиком из школы.
Выступление группы состоится уже 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве дизайн-завода «Флакон». Вход бесплатный для всех желающих. Специальными гостями мероприятия станут «UMA2RMAN», «Эпидемия», Иван Демьян и «7Б», а также группа «Casual».
«Я солист группы "Ловитура", меня зовут Александр Руссу, я из города Чадыр-Лунга Гагаузской автономии, в Молдове. Существуем мы уже два года, играем настоящий рок, выступаем, к сожалению, не так часто», - отметил Александр.
Музыкант поделился забавной историей: однажды охрана не пустила его на собственный концерт, ссылаясь на то, что он школьник.
«Как-то раз на одном из фестивалей охрана меня не пустила на свой же концерт, сказали, что школьников не пускают. Пришлось звонить организаторам, решать проблему», - вспоминает солист группы «Ловитура».
Участвовать в конкурсе Александр решил, чтобы поделиться своей музыкой со всеми. Финалист пообещал не подвести всех, кто отдал свой голос за него.
«В конкурсе решил участвовать, потому что хочу делиться своей музыкой со всеми. Решил не упускать такую возможность. Когда узнал, что мы прошли в финал, был ошарашен и очень рад – закончил школу и сразу же на сцену! Кайф, любой бы мечтал. Очень хочу войти в состав победителей конкурса и стать крутым и востребованным артистом. Очень хочу поблагодарить всех, кто за меня голосовал, вы лучшие! Я никого не подведу. Всем участникам конкурса желаю развития и побольше вдохновения для создания крутых песен. Желаю всем удачи и любви», - пожелал Александр.
Профессиональное жюри выберет пять победителей из 50 финалистов, которые получат возможность записать композиции для виниловой пластинки в одной из лучших столичных студий звукозаписи. После этого лучшие музыканты отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России, а их песни прозвучат в ротации «НАШЕго Радио».
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» проходит при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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