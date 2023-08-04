«На сцену из школы!»: «Ловитура» везет рок из Молдовы в финал «Молодых ветров»

«Я солист группы "Ловитура", меня зовут Александр Руссу, я из города Чадыр-Лунга Гагаузской автономии, в Молдове. Существуем мы уже два года, играем настоящий рок, выступаем, к сожалению, не так часто», - отметил Александр.

Музыкант поделился забавной историей: однажды охрана не пустила его на собственный концерт, ссылаясь на то, что он школьник.

«Как-то раз на одном из фестивалей охрана меня не пустила на свой же концерт, сказали, что школьников не пускают. Пришлось звонить организаторам, решать проблему», - вспоминает солист группы «Ловитура».

Участвовать в конкурсе Александр решил, чтобы поделиться своей музыкой со всеми. Финалист пообещал не подвести всех, кто отдал свой голос за него.