«Ждем победы!»: Группа Na-Gora с честью представит Донецк в финале «Молодых ветров»

«Мы группа Na-Gora, мы из Донецка. Как лучше всего охарактеризовать нашу музыку? Ну, наверное, это металл с многочисленными жанровыми вкраплениями, такими как рэп, поп, рэгги, фанк и прочее. Активно выступать начали вскоре после образования, а это случилось в 2015 году», - поделился басист группы Виталий.

Он также отметил, что ребята стараются принимать участие во всех значимых музыкальных событиях.

«В конкурсе решили принять участие по очень простой причине: хотим себя показать и других посмотреть. Стараемся принимать участие во всех значимых музыкальных событиях. Когда узнали, что прошли в финал, были невероятно рады, до конца не верилось. Для нас это большая честь попасть на этот фестиваль и представлять там свой город», - выразил он общий настрой группы.

Группа Na-Gora и не скрывает, что едет в финал за победой, а еще надеется получить впечатления, которые потом выльются в новую музыку.

«Будем банальны и предсказуемы, но от финала мы ждем победы. Почерпнуть хотелось бы впечатлений, которые в дальнейшем послужили бы триггером для написания новой музыки. Всем остальным хотим пожелать удачи, она обязательно пригодится!», - пожелали ребята.