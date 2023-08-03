«Ждем победы!»: Группа Na-Gora с честью представит Донецк в финале «Молодых ветров»
Финалист конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» группа Na-Gora едет в финал за победой и впечатлениями, которые выльются в новую музыку.
Финалист конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» группа Na-Gora рассказала НСН, что для коллектива станет большой честью представлять на конкурсе свой родной город Донецк.
Выступление группы состоится уже 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве дизайн-завода «Флакон». Вход бесплатный для всех желающих. Специальными гостями мероприятия станут «UMA2RMAN», «Эпидемия», Иван Демьян и «7Б», а также группа «Casual».
«Мы группа Na-Gora, мы из Донецка. Как лучше всего охарактеризовать нашу музыку? Ну, наверное, это металл с многочисленными жанровыми вкраплениями, такими как рэп, поп, рэгги, фанк и прочее. Активно выступать начали вскоре после образования, а это случилось в 2015 году», - поделился басист группы Виталий.
Он также отметил, что ребята стараются принимать участие во всех значимых музыкальных событиях.
«В конкурсе решили принять участие по очень простой причине: хотим себя показать и других посмотреть. Стараемся принимать участие во всех значимых музыкальных событиях. Когда узнали, что прошли в финал, были невероятно рады, до конца не верилось. Для нас это большая честь попасть на этот фестиваль и представлять там свой город», - выразил он общий настрой группы.
Группа Na-Gora и не скрывает, что едет в финал за победой, а еще надеется получить впечатления, которые потом выльются в новую музыку.
«Будем банальны и предсказуемы, но от финала мы ждем победы. Почерпнуть хотелось бы впечатлений, которые в дальнейшем послужили бы триггером для написания новой музыки. Всем остальным хотим пожелать удачи, она обязательно пригодится!», - пожелали ребята.
Профессиональное жюри выберет пять победителей из 50 финалистов, которые получат возможность записать композиции для виниловой пластинки в одной из лучших столичных студий звукозаписи. После этого лучшие музыканты отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России, а их песни прозвучат в ротации «НАШЕго Радио».
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» проходит при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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