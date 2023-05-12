«Не ленитесь и дружите!»: В группе «Торба-на-Круче» дали совет конкурсантам «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»

Радиостанция «НАШЕ Радио» запустила 3 апреля всероссийский музыкальный конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». Заявки на участие в нем будут приниматься до 15 мая включительно. Молодые и неизвестные музыканты будут состязаться за право выступить на крупнейшем в России рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023» и попасть в ротацию «НАШЕго Радио». Лучшие исполнители отправятся в гастрольный тур по 8 федеральным округам с новой виниловой пластинкой собственных композиций. По мнению Иванова, подобные мероприятия оказывают неоценимую помощь молодым музыкантам в продвижении собственного творчества.

«Такие проекты актуальны и важны в любую эпоху. Всегда есть молодые ребята, которые занимаются творчеством, пишут песни или, может, уже сколотили свою банду, но не знают, что делать с собственным материалом. Все они считают свой материал самым сильным и горят желанием его показать, но не знают, как это сделать, чтобы их музыка дошла до людей. Радиостанция “НАШЕ радио” взяла на себя роль продюсера в проекте “НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра”. Это очень перспективный момент для всех молодых и пока что неизвестных исполнителей», — сказал Иванов.

Музыкант подчеркнул, что Россия всегда была богата талантливыми людьми.

«Нужно только их разглядеть и найти. Конкурс “НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра” как раз дает такой шанс. Если жюри выберет именно тех исполнителей, которые мыслят интересно, нестандартно, неформатно, если они зазвучат на всю страну, добавится какая-то свежесть в восприятии современной рок-музыки», — заявил собеседник НСН.