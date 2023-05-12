«Не ленитесь и дружите!»: В группе «Торба-на-Круче» дали совет конкурсантам «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»
В творчестве важно самому получать удовольствие от того, чем занимаешься, иначе оно не имеет смысла, сказал НСН лидер коллектива Максим Иванов.
«НАШЕ радио» продюсирует молодых музыкантов в проекте «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», это большое подспорье для пока что неизвестных рок-исполнителей. Об этом НСН заявил лидер группы «Торба-на-Круче» Максим Иванов.
Радиостанция «НАШЕ Радио» запустила 3 апреля всероссийский музыкальный конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». Заявки на участие в нем будут приниматься до 15 мая включительно. Молодые и неизвестные музыканты будут состязаться за право выступить на крупнейшем в России рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023» и попасть в ротацию «НАШЕго Радио». Лучшие исполнители отправятся в гастрольный тур по 8 федеральным округам с новой виниловой пластинкой собственных композиций. По мнению Иванова, подобные мероприятия оказывают неоценимую помощь молодым музыкантам в продвижении собственного творчества.
«Такие проекты актуальны и важны в любую эпоху. Всегда есть молодые ребята, которые занимаются творчеством, пишут песни или, может, уже сколотили свою банду, но не знают, что делать с собственным материалом. Все они считают свой материал самым сильным и горят желанием его показать, но не знают, как это сделать, чтобы их музыка дошла до людей. Радиостанция “НАШЕ радио” взяла на себя роль продюсера в проекте “НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра”. Это очень перспективный момент для всех молодых и пока что неизвестных исполнителей», — сказал Иванов.
Музыкант подчеркнул, что Россия всегда была богата талантливыми людьми.
«Нужно только их разглядеть и найти. Конкурс “НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра” как раз дает такой шанс. Если жюри выберет именно тех исполнителей, которые мыслят интересно, нестандартно, неформатно, если они зазвучат на всю страну, добавится какая-то свежесть в восприятии современной рок-музыки», — заявил собеседник НСН.
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Лидер группы «Торба-на-Круче» добавил, что никогда не пытался конкурировать с другими исполнителями.
«Наш коллектив всегда занимался своим делом. Мы старались, чтобы наши песни были нами же как-то интересно аранжированы. Главное, чтобы нам самим очень нравилось то, что мы делаем, иначе в этом нет смысла. Конечно, мы следили за тем, что звучит на радио, интересовались, почему наши песни могут попадать или не попадать в эфир, что для этого нужно. Но специально какой-то конъюнктурой заниматься не хотелось совсем, потому что при этом теряется суть творчества. Отмечу, что нас вдохновляют проекты других музыкантов, потому что любое творчество, цепляющее по-настоящему, оставляет след в сознании, в ощущениях и внутренне будоражит. Благодаря этому можно продолжать и собственные поиски, если есть силы и время, а муза не покидает», — поделился Иванов.
В заключение собеседник НСН дал несколько советов участникам конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра».
«Конечно, главное для всех людей, не только для молодых музыкантов, — не лениться и заниматься любимым делом. Если есть рок-группа, своя банда, то тут, конечно, главное — дружить и гореть своим делом всем вместе, входить в положение друг друга, не ссориться, стараться быть объективными в работе, не перетягивая одеяло на себя. Нужно уметь понимать и вычленять самое лучшее из музыки и пытаться из этого выкристаллизовать собственные песни», — подытожил музыкант.
Ранее музыкант Найк Борзов заявил, что конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» позволит молодым музыкантам не только «засветиться», но и просто поиграть, «обкатать» программу на большом количестве людей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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