«Честно и по совести»: Галанин назвал преимущества конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»
Лидер и основатель группы «СерьГа» Сергей Галанин через НСН посоветовал молодым музыкантам не пытаться никому понравиться, а петь честно и по совести, как они умеют.
На конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» поступило более 2 тысяч заявок от музыкантов из России и других стран. Член жюри, основатель и лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин в беседе с НСН посоветовал молодым музыкантам быть искренними.
«Победители конкурса «Нашествие. Молодые ветра» смогут выступить на «Нашествии». Это, конечно, может стать огромным шагом в развитии группы, а талантливой молодежи у нас хватает. Начинающие музыканты всегда поют честно и по совести, без всякой конъюнктуры, и для меня лично это очень важно. Я бы посоветовал им не пытаться кому-то понравиться или подстроиться под какие-то тренды и новомодные веяния, а быть искренними и перед собой, и перед слушателями», - сказал Галанин.
Участникам конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» Сергей Галанин пожелал встретить настоящих друзей.
«Что касается конкуренции с молодыми исполнителями, я думаю, тут не стоит противопоставлять музыкантов друг другу, важно совсем другое, ведь на самом деле рок-н-ролл объединяет. Ребята, которые не бросят это дело, а будут упорно идти к цели, наверняка, встретят на этом долгом пути настоящих друзей, с которыми будут идти по жизни. Так что желаю всем им успеха», - отметил Галанин.
Отбором заявок и оценкой творческих свершений участников конкурса займется экспертное жюри конкурса, в которое войдут профессиональные музыканты, продюсеры и редакторы. Победители «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» получат в подарок уникальные музыкальные инструменты, а также право на ротацию своих композиций в эфире «НАШЕго Радио» и выступление на легендарном рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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