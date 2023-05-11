«Честно и по совести»: Галанин назвал преимущества конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»

Участникам конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» Сергей Галанин пожелал встретить настоящих друзей.

«Что касается конкуренции с молодыми исполнителями, я думаю, тут не стоит противопоставлять музыкантов друг другу, важно совсем другое, ведь на самом деле рок-н-ролл объединяет. Ребята, которые не бросят это дело, а будут упорно идти к цели, наверняка, встретят на этом долгом пути настоящих друзей, с которыми будут идти по жизни. Так что желаю всем им успеха», - отметил Галанин.

Отбором заявок и оценкой творческих свершений участников конкурса займется экспертное жюри конкурса, в которое войдут профессиональные музыканты, продюсеры и редакторы. Победители «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» получат в подарок уникальные музыкальные инструменты, а также право на ротацию своих композиций в эфире «НАШЕго Радио» и выступление на легендарном рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

