«Выступали в гарнизонах»: Группа «Катюша» едет на финал «Молодых Ветров» из зоны СВО

Финальный гала-концерт конкурса состоится 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве Дизайн-завода «Флакон».

«Мы живем, работаем и учимся в Москве, но приехали из разных регионов России. Нашей группе исполнилось два месяца 1 июля, в день объявления финалистов, но пройдено уже столько интересного, что кажется, что нам уже много лет. Я (Нана) и Элина познакомились в студии, где вместе репетировали. Меня несколько раз приглашали выступать в агитбригадах для наших солдат, я много рассказывала о поездках и собиралась отправиться туда снова. Наш с Элиной общий друг попросил взять с собой Юлию, потому что она тоже хочет поддержать ребят. Нам всем очень близок смысл песни о девушке, которая ждет любимого», — сказала девушка.

Она также с трепетом вспомнила свое первое выступление перед слушателями.

«Через три недели после нашей встречи, 22 мая, начались наши первые “гастроли”. Изначально мы планировали выступить в гарнизонах и госпиталях в Крыму, однако наши планы поменялись, и вместо Севастополя мы оказались в Херсонской области, на левом берегу Днепра, на позициях наших солдат, Здесь и прошел наш первый концерт, на импровизированной сцене, затянутой маскировочными сетками. Страшно не было совсем — мы стали первой группой, которая доехала до ребят. Они подарили нам море внимания, заботы, тепла и юмора, невесть откуда взялись десятки букетов. За три дня прошли пять концертов, все они дались очень легко. Мы уезжали с твердым намерением приехать вновь», — поделилась впечатлениями собеседница НСН.

Солистка Нана отметила, что группа изначально не планировала принимать участие в конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра».

«Мы не рассчитывали, что будем выступать где-то, кроме зоны СВО. Для нас было важно делиться настроением и поддерживать наших бойцов. Военные не очень часто бывают в соцсетях, но у них много закрытых мессенджеров. Из чата в чат пересылалась наша песня Maybach, в наши аккаунты стали писать. Кто-то послал ее на радио «Крым», потом она появилась в ротации в Ростове-на-Дону и так далее», — рассказала певица.