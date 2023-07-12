«Выступали в гарнизонах»: Группа «Катюша» едет на финал «Молодых Ветров» из зоны СВО

Солистки группы «Катюша» в интервью НСН поделились впечатлениями от гастролей в зоне СВО и рассказали о творческих планах.

Финалист конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», группа «Катюша» рассказала НСН, кто стал их первыми слушателями и почему они решили принять участие в конкурсе.

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Финальный гала-концерт конкурса состоится 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве Дизайн-завода «Флакон».

«Мы живем, работаем и учимся в Москве, но приехали из разных регионов России. Нашей группе исполнилось два месяца 1 июля, в день объявления финалистов, но пройдено уже столько интересного, что кажется, что нам уже много лет. Я (Нана) и Элина познакомились в студии, где вместе репетировали. Меня несколько раз приглашали выступать в агитбригадах для наших солдат, я много рассказывала о поездках и собиралась отправиться туда снова. Наш с Элиной общий друг попросил взять с собой Юлию, потому что она тоже хочет поддержать ребят. Нам всем очень близок смысл песни о девушке, которая ждет любимого», — сказала девушка.

Она также с трепетом вспомнила свое первое выступление перед слушателями.

«Через три недели после нашей встречи, 22 мая, начались наши первые “гастроли”. Изначально мы планировали выступить в гарнизонах и госпиталях в Крыму, однако наши планы поменялись, и вместо Севастополя мы оказались в Херсонской области, на левом берегу Днепра, на позициях наших солдат, Здесь и прошел наш первый концерт, на импровизированной сцене, затянутой маскировочными сетками. Страшно не было совсем — мы стали первой группой, которая доехала до ребят. Они подарили нам море внимания, заботы, тепла и юмора, невесть откуда взялись десятки букетов. За три дня прошли пять концертов, все они дались очень легко. Мы уезжали с твердым намерением приехать вновь», — поделилась впечатлениями собеседница НСН.

Солистка Нана отметила, что группа изначально не планировала принимать участие в конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра».

«Мы не рассчитывали, что будем выступать где-то, кроме зоны СВО. Для нас было важно делиться настроением и поддерживать наших бойцов. Военные не очень часто бывают в соцсетях, но у них много закрытых мессенджеров. Из чата в чат пересылалась наша песня Maybach, в наши аккаунты стали писать. Кто-то послал ее на радио «Крым», потом она появилась в ротации в Ростове-на-Дону и так далее», — рассказала певица.

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Она также поблагодарила тех, кто поддержал их в решении принять участие в конкурсе.

«Если бы не поддержка тех, с кем мы вместе выступали в госпитале, мы бы никогда не подумали участвовать в таком большом и ответственном конкурсе, как “НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра”. Когда мы узнали, что попали в число финалистов, не смогли сдержать слез», — призналась собеседница НСН.

В заключение участницы группы «Катюша» рассказали о своих ожиданиях от финала.

«До финала нам предстоит командировка в ДНР. Все остальное время будем готовиться к выступлению на конкурсе. Вслух о победе не думаем, но если нас выберет жюри, для нас это шанс учиться у профессионалов. Ведь мы сами пишем музыку и стихи, за свой счет заказываем аранжировку. Мы были бы счастливы найти наставников и команду, которые помогли бы нам в дальнейшем развитии», — сказали они.

На гала-концерте «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» выступят 50 финалистов, пять из них станут победителями по решению жюри. Они смогут записать свои песни в одной из лучших студий Москвы и отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России.

Конкурс проходит при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Группа "Катюша"
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