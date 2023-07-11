«Мы из андеграунда»: Готик-метал группа Witchcraft ворвалась в финал «Молодых Ветров»

Финальный гала-концерт конкурса пройдет 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве Дизайн-завода «Флакон».

«Мы играем в стиле неоготик-метал. Он сочетает в себе классический готик-метал, альт-метал и современные тенденции в рок-музыке. Выступаем мы больше десяти лет, но у нас менялся стиль и состав группы, например, нынешнему составу около трех лет», — сказала музыкант.

Собеседница НСН поделилась воспоминаниями об одном из самых необычных выступлений коллектива.

«Однажды наш бас-гитарист играл на концерте в гипсе, у него были сломаны нога и ключица. Наверное, это какой-то невероятный опыт, чем не рок-н-ролльная история?» — отметила она.

По словам певицы, Witchcraft решила принять участие в конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», чтобы донести свое творчество до широкой аудитории.

«Мы находимся в андеграунде, где очень сложно продвинуть свое творчество. Наша музыка достаточно форматная, она классная, нравится людям, нужно, чтобы с ней познакомились как можно больше слушателей. Мы обрадовались, когда попали в финал, ведь это достаточно объемная и волнительная работа. Надеемся на достойное выступление в компании разных классных групп и исполнителей. Верим, что все будут позитивными и уважительными по отношению друг к другу, не будет места конкуренции», — подчеркнула Шорохова.

В заключение финалист «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» пожелала своим коллегам терпения.

«Даже если вы не победите, помните: терпение и труд все перетрут. Настройтесь на позитив! В жизни будет еще множество конкурсов, в каких-то мы проиграем, в каких-то — победим», — подытожила она.

На гала-концерте конкурса выступят 50 финалистов. Жюри назовет пятерых победителей, которые смогут записать свои песни в одной из лучших столичных студий для выпуска виниловой пластинки. Также они отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России вместе со «звездными наставниками» и получат шанс попасть в эфир «НАШЕго Радио».

Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» проходит при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

