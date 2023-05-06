«Делайте в кайф!»: Участники «НАШЕСТВИЯ» зовут «Молодые ветра» на фестиваль

ШАНС НУЖЕН ВСЕМ

В важности конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» не сомневается никто из опытных музыкантов. Так, лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин сказал НСН, что молодым музыкантам и правда нужна помощь, чтобы они смогли себя реализовать.

«Победители могут реально выступить на "НАШЕСТВИИ". Это здорово! Конкурс "НАШЕСТВИЕ: Молодые ветра" очень актуален, потому что всегда надо помогать молодым музыкантам, чтобы они смогли себя где-то показать, реализовать и в честной борьбе победить. Хочу пожелать молодым музыкантам убежденности в том, что то дело, чем они занимаются, обязательно нужно всем, а не только им», - сказал он.

Проводить конкурсы для молодых музыкантов важно и нужно, поскольку это невероятный шанс быть услышанными и попасть на большую сцену, поддержал коллегу по цеху лидер группы «Uma2rman» Владимир Кристовский.

«Такие конкурсы актуальны всегда, потому что это невероятный шанс для молодых исполнителей быть услышанными, попасть на большую сцену вместе с уже знаменитыми артистами», - поделился он в беседе с НСН.

БИТЬСЯ ЛАПКАМИ И ЛЕЗТЬ В ДЫРУ

Прозвучало из уст знаменитых музыкантов и много добрых советов. Лидер группы «Йорш» Дмитрий «Сокол» Соколов в интервью НСН сразу предупредил молодых участников, что им еще долго придется «бить лапками».

«Но сразу хочу оговориться: ребята, это не какая-то панацея или волшебная пилюля. Выступление даже один раз, даже на самом крупном фестивале, даже перед хэдлайнером ничего не даст в долгосрочной перспективе. Нужно, чтобы группа сама била лапками, пробивалась, делала активности. Это хорошая возможность быть услышанным и замеченным, хороший трамплин», - отметил он.

С ним согласился лидер группы 25/17 Антон «Ант» Завьялов, который отметил, что просто на музыкальном пути не будет, но посоветовал участникам быть смелыми, несмотря ни на что.