«Делайте в кайф!»: Участники «НАШЕСТВИЯ» зовут «Молодые ветра» на фестиваль
Победители конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» выступят на рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ» уже этим летом. Участники «Главного Приключения Года» дали советы молодым музыкантам.
Чуть больше месяца прошло с начала всероссийского конкурса для молодых музыкантов «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». Заявки на участие в нем отправили уже около 1,8 тысячи исполнителей и коллективов из разных уголков страны. Участники конкурса волнуются и с трепетом ожидают следующих этапов соревнования.
Песни победителей «Молодых Ветров» попадут в ротацию «НАШЕго Радио», а лучшие музыканты отправятся в гастрольный тур по России и выступят на рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023».
В этом году на двух сценах крупнейшего в России музыкального фестиваля выступят более 100 известных музыкальных коллективов, среди которых Александр Ф. Скляр и группа «ВА-БАНКЪ», «Анимация», Вадим Самойлов, «ГУДТАЙМС», Ольга Кормухина и Алексей Белов, «Йорш», «Калинов Мост», «Пилот», 7Б, UMA2RMAN, «Сурганова и Оркестр», «Эпидемия», 25/17, «Джоконда» и многие другие.
Известные музыканты активно приветствуют молодых участников конкурса, ведь с кем-то из них они точно выступят на одной сцене уже в начале августа.
ШАНС НУЖЕН ВСЕМ
В важности конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» не сомневается никто из опытных музыкантов. Так, лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин сказал НСН, что молодым музыкантам и правда нужна помощь, чтобы они смогли себя реализовать.
«Победители могут реально выступить на "НАШЕСТВИИ". Это здорово! Конкурс "НАШЕСТВИЕ: Молодые ветра" очень актуален, потому что всегда надо помогать молодым музыкантам, чтобы они смогли себя где-то показать, реализовать и в честной борьбе победить. Хочу пожелать молодым музыкантам убежденности в том, что то дело, чем они занимаются, обязательно нужно всем, а не только им», - сказал он.
Проводить конкурсы для молодых музыкантов важно и нужно, поскольку это невероятный шанс быть услышанными и попасть на большую сцену, поддержал коллегу по цеху лидер группы «Uma2rman» Владимир Кристовский.
«Такие конкурсы актуальны всегда, потому что это невероятный шанс для молодых исполнителей быть услышанными, попасть на большую сцену вместе с уже знаменитыми артистами», - поделился он в беседе с НСН.
БИТЬСЯ ЛАПКАМИ И ЛЕЗТЬ В ДЫРУ
Прозвучало из уст знаменитых музыкантов и много добрых советов. Лидер группы «Йорш» Дмитрий «Сокол» Соколов в интервью НСН сразу предупредил молодых участников, что им еще долго придется «бить лапками».
«Но сразу хочу оговориться: ребята, это не какая-то панацея или волшебная пилюля. Выступление даже один раз, даже на самом крупном фестивале, даже перед хэдлайнером ничего не даст в долгосрочной перспективе. Нужно, чтобы группа сама била лапками, пробивалась, делала активности. Это хорошая возможность быть услышанным и замеченным, хороший трамплин», - отметил он.
С ним согласился лидер группы 25/17 Антон «Ант» Завьялов, который отметил, что просто на музыкальном пути не будет, но посоветовал участникам быть смелыми, несмотря ни на что.
«Надо идти вперед. Это же музыка, чего бояться, ты просто делаешь то, что тебе в кайф. Поддержат ли тебя слушатели, зависит от качества музыки, песен. Не надо ничего бояться», - ободрил он.
Член жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф. Скляр заявил в интервью НСН, что каждый молодой музыкант должен задаваться вопросом: что нового он хочет сказать своей музыкой?
«Без амбиций нет музыканта, он хочет доказать, что лучший! В этом и состоит вся жизненная гонка, которая разворачивается на творческом поле. Это нормально. Но в первую очередь артисту нужно думать о том, что нового он хочет сказать своей музыкой? Качество музыки, игры на инструментах возросло и требования к начинающим и состоявшимся артистам у публики высокие», - рассказал он.
Ну а еще один член жюри конкурса, лидер группы «Пилот» Илья «Черт» Кнабенгоф в интервью НСН дал самый простой совет: «лезть в каждую дыру!».
«Мой совет простой. Пока ты в начале своей карьеры, надо играть, петь везде и всюду, чтобы наработать публику. Нужно лезть в каждую дыру!», - резюмировал он рубрику советов.
КОНКУРЕНЦИЯ СО «СТАРИЧКАМИ»
Лидер группы «Гудтаймс», член жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» Артем Шаров неожиданно пожелал подавшим заявки участникам проекта подвинуть представителей «старой» рок-школы и занять их место.
«Все музыканты «старой» рок-школы просто обязаны смотреть на молодых исполнителей, слушать их, смотреть как выглядят, какие шоу делают, чтобы не отставать. Группа «Гудтаймс» к старой школе пока не относится. Поэтому пусть «старички» смотрят на нас, а мы будем смотреть на еще более молодых», - сказал он.
Другой член жюри конкурса, певица, заслуженный артист России Ольга Кормухина призналась в эфире НСН, что российскому обществу сегодня остро нужны новые музыка и тексты.
«Нормальный музыкант, если он уверен в своих силах, если он профессионал, может быть только заинтересован в появлении талантливых исполнителей и интересной музыки. Во-первых, это подстегивает, во-вторых, это создает здоровую конкурентную среду и заставляет тянуться массы», - отметила она.
Со своей стороны, лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова в интервью НСН высказалась за коллаборацию старой и новых школ вместо конкуренции, поставив точку в этом вопросе.
«В данном вопросе слово "конкуренция" не очень уместно, скорее сотрудничество и обмен опытом. Мы понимаем, как много талантливых молодых людей сочиняют песни и пишут стихи, они самобытные, честные и харизматичные. Так что я только за всевозможные коллаборации и взаимодействие старой и новой школ», - заключила собеседница НСН.
Лидер рок-группы «Джоконда», Солистка года по версии «НАШЕго Радио» Елена Минина в беседе с НСН также отметила, что юные и талантливые музыканты не дают расслабляться «старичкам», что только двигает музыку вперед.
«Я повидала много конкурсов, в основном это были конкурсы ради конкурса, ради галочки. Когда заявлен конкурс с осязаемыми профитами на выходе в плане дальнейшего продвижения – это огромная удача. Сегодня музыка может быть убедительной и без безумных вложений, конкуренция дико высока. Юные, талантливые, быстрые музыканты не дают расслабляться, это двигает музыку семимильными шагами», - отметила она.
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 15 июня на сайте молодыеветра.рф, напоминает «Радиоточка НСН».
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