«Panic Row» везут из морозного Сургута горячий рок «Молодым Ветрам»
Группа «Panic Row» везет на гала-концерт конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» интеллигентный андеграунд из Сургута.
Финалист конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» группа «Panic Row» из Сургута заявила НСН, что пишет горячие мелодии рок-н-ролла под вой вьюги и трескучий мороз.
Песни коллектива можно будет услышать на гала-концерте 5 августа в клубе «Урбан» на Дизайн-заводе «Флакон». Посетить мероприятие можно совершенно бесплатно.
«Мы «Panic Row» - рок-группа из Сургута, исполняющая интеллигентный андеграунд. Данное направление было придумано нами. Так мы назвали смешивание стилей классического и альтернативного рока, утяжелённого гитарного драйва и женского вокала. Каждый в группе творец и художник. Майя, вокал: изящные вокальные партии, солистка группы, автор текстов песен. Евгений, соло-гитара: виртуозный музыкант и свободный художник, автор музыкальных партий. Иван, барабаны: ритм и сердце группы. Никита, бас-гитара: филигранный музыкант. Рок-группе три года. В этом году мы планируем выпустить альбом, в который войдут восемь авторских песен», - представились музыканты.
Также они рассказали о том, в каких условиях пишут песни, согревающие душу.
«Зима. Север. - 40. Мы как всегда собрались в гараже на репетицию, несмотря на жуткий холод. Под вой вьюги и трескучий мороз рождаются горячие мелодии рок-н-ролла. Так, в атмосфере творчества создаются наши музыкальные композиции, которые нас согревают. Одну из них мы исполним в финале конкурса «Молодые Ветра», - поделились собеседники НСН.
Известие о том, что коллектив прошел в финал «Молодых Ветров» потрясло каждого участника группы. Музыканты пожелали всем участникам конкурса рок-н-рольных открытий и драйва.
«Когда мы узнали, что стали финалистами конкурса «Молодые ветра» это было самое долгожданное событие в жизни группы. Взрыв эмоций, эйфория и отрыв рок-н-ролла! Вдохновленные легендами рока, мы достойно выступим на гала-концерте. Настрой у нас боевой - только победа! Желаем всем участникам конкурса: рок-н-рольных открытий, драйва и никакой паники, а также прикоснутся к этому чудесному действу легендарного фестиваля и быть благодарными организаторам за возможность стоять на одной сцене с легендами русского рока!» - заключили артисты.
Во время гала-концерта музыкантов будет оценивать профессиональное жюри. Из 50 финалистов будут выбраны пять победителей, которые запишут свои песни в одной из лучших звукозаписывающих студий Москвы для выпуска виниловой пластинки, после чего вместе со своими «звездными» наставниками молодые музыканты отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России и зазвучат в эфире «НАШЕго Радио».
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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