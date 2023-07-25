«Panic Row» везут из морозного Сургута горячий рок «Молодым Ветрам»

«Мы «Panic Row» - рок-группа из Сургута, исполняющая интеллигентный андеграунд. Данное направление было придумано нами. Так мы назвали смешивание стилей классического и альтернативного рока, утяжелённого гитарного драйва и женского вокала. Каждый в группе творец и художник. Майя, вокал: изящные вокальные партии, солистка группы, автор текстов песен. Евгений, соло-гитара: виртуозный музыкант и свободный художник, автор музыкальных партий. Иван, барабаны: ритм и сердце группы. Никита, бас-гитара: филигранный музыкант. Рок-группе три года. В этом году мы планируем выпустить альбом, в который войдут восемь авторских песен», - представились музыканты.

Также они рассказали о том, в каких условиях пишут песни, согревающие душу.

«Зима. Север. - 40. Мы как всегда собрались в гараже на репетицию, несмотря на жуткий холод. Под вой вьюги и трескучий мороз рождаются горячие мелодии рок-н-ролла. Так, в атмосфере творчества создаются наши музыкальные композиции, которые нас согревают. Одну из них мы исполним в финале конкурса «Молодые Ветра», - поделились собеседники НСН.