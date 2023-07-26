ЭМБ Через тернии к звездам: XOPS необычно дошел до финала «Молодых Ветров»

Финальный гала-концерт конкурса состоится 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве дизайн-завода «Флакон». XOPS отметил, что выступление на конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» станет для него знаковым.

«Всем привет из Санкт-Петербурга! Меня зовут XOPS, и я топлю за новые грани в музыке. Выступление на конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» станет для меня первым на большой сцене, но я полностью заряжен на него. Я никогда не опирался на какие-либо стили и жанры, мое творчество идет со мной нога в ногу», — сказал музыкант.

По словам собеседника НСН, его путь на сцену был весьма оригинальным.

«Еще недавно в меня стреляли напротив Казанского собора, а сегодня я беру микрофон в руки и гордо распрямив плечи выхожу под овации своих близких», — поделился он.

XOPS также рассказал, как решился на участие в конкурсе, как отреагировал на выход в финал и чего ждет от выступления на гала-концерте.

«Я пил за городом пиво и жарил шашлыки , когда моей подруге Ксении пришла в голову идея отправить заявку на конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». Известие о том, что я вышел в финал, вызвало у меня шквал эмоций. От выступления жду новых открытий: прежде всего, хочу понять, как технически должна строиться музыка на выступлениях. А еще хотелось бы найти коннект с товарищами по цеху», — заявил исполнитель.

В заключение музыкант обратился с кратким посланием к соперникам.

«Желаю всем открыть все чакры перед выступлением и доказать самим себе, кто настоящий воин», — подытожил он.

Профессиональное жюри выберет пять победителей из 50 финалистов, которые получат возможность записать композиции для виниловой пластинки в одной из лучших столичных студий звукозаписи. После этого лучшие музыканты отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России, а их песни прозвучат в ротации «НАШЕго Радио».

Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» проходит при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

