Зеленский призвал сдать в полицию аферистов, обманывающих граждан от его имени

Победитель второго тура президентской гонки на Украине Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины с предложением снимать на видео и сдавать в полицию аферистов, которые от его имени предлагают госслужащим «все решить». Избранный украинский президент назвал мошенников «сектой».

«Я хочу вам сказать о новой «секте» под названием «Мы - люди Зеленского, мы от него пришли к вам». Сейчас ходят аферисты, которые ходят в мэрии, областные советы, к судьям, прокурорам, представителям бизнеса — малого, среднего и большого, — говорят, что «мы тут все теперь решаем», «все теперь будет, как мы скажем», «нам мандат дал Зеленский». Таких аферистов очень много. Я никого еще не уполномочил на такие действия», — заявил украинский лидер в видеообращении на своей странице в Facebook 27 апреля.